Nghệ sĩ Quốc Trung làm tổng đạo diễn sự kiện quốc tế tại Đà Nẵng

Đây là sự kiện du lịch và giải trí mang tầm vóc quốc tế nằm trong chuỗi hoạt động khuếch trương du lịch của TP Đà Nẵng nhằm đưa TP trở thành TP sự kiện trong khu vực. Sự kiện này do Tập đoàn Empire tài trợ tổ chức từ ngày 26 và 27-8-2016.



Theo đó, chuỗi hoạt động sự kiện này sẽ có hàng trăm trò chơi hiện đại như trượt nước, giải trí ngoài trời với âm nhạc và bể bơi; các hoạt động hoạt náo và nghệ thuật đường phố; âm nhạc và ẩm thực... Ngoài ra, cocofest sẽ là quy tụ các hoạt động văn hóa đa quốc gia cùng những sự kiện biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao do các nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế biểu diễn.





Nghệ sĩ Quốc Trung (áo đen) ngoài cùng bên phải tại buổi họp báo. Ảnh: LÊ PHI

Các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế sẽ tham gia sự kiện này gồm: nữ ca sĩ Kelis (Mỹ); diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ Samsaya (Na Uy); Lulu Rouge (Đan Mạch); nhóm From the Airport (Hàn Quốc); ca sĩ Park Gyuri (Hàn Quốc)… cùng các ca sĩ Việt Nam khác như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh; Suboi; Kop band; nhóm DJ 190 Le Theatre. Sự kiện này do nghệ sĩ Quốc Trung đạo diễn.



Ông Nguyễn Xuân Bình (Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng) cho rằng đây là một trong những sự kiện du lịch giải trí quan trọng góp phần tạo điểm nhấn và thu hút du khách cho TP. Lãnh đạo TP mong muốn xây dựng sự kiện Cocofest trở thành hoạt động thường niên chính thức của TP.



Được biết mục tiêu là nhằm đưa sự kiện này trở thành một thương hiệu văn hóa, âm nhạc quốc tế với sự góp mặt của cộng đồng nghệ sĩ, nhà sản xuất trong và ngoài nước tới Đà Nẵng. Đưa TP Đà Nẵng trở thành tâm điểm của các sự kiện âm nhạc, giải trí và du lịch độc đáo. Ban tổ chức cho biết sự kiện Cocofest 2016 hy vọng sẽ đón hàng chục ngàn lượt khách tới tham gia.