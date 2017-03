Nghệ sĩ Rik Mayall đột tử tuổi 56

Công ty quản lý của Rik Mayall không nói rõ nguyên nhân khiến nghệ sĩ này qua đời nhưng thông báo chi tiết vụ việc sẽ được tiết lộ sớm. Rik Mayall từng bị tai nạn xe đạp nghiêm trọng năm 1998 khiến ông hôn mê đến 5 ngày.

Rik Mayall có vợ là chuyên viên trang điểm Barbara Robbin và 3 đứa con Rosie, Sidney và Bonnie. Ông từng xuất hiện trong nhiều phim hài tình huống gồm: The Young Ones, Blackadder, The New Statesman and Bottom... và vô số phim khác: SpongeBob SquarePants, Midsomer Murders, Hooligan's Island, Jonathan Creek, Man Down, Errors of the Human Body, Eldorado, Blackadder: Back & Forth ...

Nghệ sĩ này từng gây chú ý tại Hollywood năm 1991 với phim Drop Dead Fred. Dẫu không phải “bom tấn”, gây cú sốc lớn nhưng vẫn cổ vũ rất nhiều cho các nghệ sĩ hài khác muốn tấn công thị trường Hollywood. Rik Mayall rất được yêu thích ở Anh.

Khi hay tin ông qua đời, bạn bè, đồng nghiệp nghệ sĩ này đã chia buồn trên trang mạng xã hội Twitter. “Ồ không, tin tức khủng khiếp về Rik Mayall! Một quả cầu lửa đầy năng lượng trong sáng tạo và truyền cảm hứng cho nghệ sĩ khác. Một tài năng rực rỡ!”-Rory Bremner viết. “Ông mang đến nụ cười cho cả một thế hệ chúng tôi, hãy an nghỉ Rik Mayall”-tiểu thuyết gia người Anh Tony Parsons viết. “Tim tôi đau đớn khi nghe tin thần tượng của mình là Rik Mayall đã qua đời. Anh ấy là người khiến tôi muốn trở thành diễn viên hài” - David Walliams viết.

Gần đây, Rik Mayall muốn cộng tác một loạt chương trình cùng bạn diễn ăn ý của mình là Adrian Edmondson nhưng dự định chưa thực hiện được và mãi mãi dừng lại.