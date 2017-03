Nghệ sĩ tất bật với từ thiện, biểu diễn mùa Giáng sinh

Mùa ấm áp Bên cạnh những hoạt động vui chơi rộn ràng, Giáng sinh còn là mùa để không ít bạn trẻ mở rộng tấm lòng với những mảnh đời kém may mắn. Đêm đông không nhà là nội dung chương trình từ thiện của nhóm Những người bạn. Đêm 24, rạng sáng 25, các thành viên của nhóm sẽ chia thành từng nhóm nhỏ đến tặng quà và thăm hỏi những trẻ em lang thang, người vô gia cư sinh sống ở đường phố, gầm cầu đang chịu đựng cái lạnh cùng sự cô đơn trong đêm Giáng sinh. 150 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 đồng gồm các vật phẩm thiết thực (đường, sữa, kem đánh răng, mì tôm, khăn tắm, áo mưa, bánh mì sandwich kẹp thịt…) sẽ dành tặng cho những người kém may mắn. Câu lạc bộ Công tác xã hội Nhân Ái (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức chương trình Noel yêu thương lần thứ 3. Bạn Trần Thị Ngọc Huyền, thành viên ban tổ chức, chia sẻ: “Năm nay, nhóm mình đã chuẩn bị 300 phần quà gồm bánh kẹo và các phần quà do tình nguyện viên tự làm. Cuối cuần này, nhóm sẽ đến phát quà cho công nhân nghèo gần làng ĐH Quốc gia TP.HCM; trẻ em làng Hòa Bình, người lang thang tại Công viên 23-9…”. Năm nay, nhóm Thiện nguyện (quận Tân Bình, TP.HCM) về tận Trà Vinh để tổ chức Giáng sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người cao tuổi tại nhà dưỡng lão chùa Liên Bửu (Trà Vinh) vào sáng sớm 25-12. Theo kế hoạch, nhóm sẽ tặng quà và nấu bữa cơm tình thương tại đây với tổng giá trị quà tặng lên đến gần 70 triệu đồng. H.GIANG