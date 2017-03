Nghệ sĩ tuyên truyền đội mũ bảo hiểm

Các người đẹp vừa đoạt giải trong cuộc thi Hoa hậu Tây đô 2007 và nhóm hài. Ngoài ra còn có giao lưu với các nghệ sĩ, bác sĩ, nạn nhân bị tai nạn giao thông xung quanh những vấn đề an toàn giao thông. Chương trình do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức.

Trước giờ diễn ra chương trình này sẽ có khoảng 1.000 người đi xe máy đội mũ bảo hiểm diễu hành vòng quanh thành phố Cần Thơ để chuyển tải thông điệp “Hãy đội mũ bảo hiểm để giảm bớt các thương tật vùng đầu khi lưu thông” đến người dân.