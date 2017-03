Nghệ sĩ Úc xiếc lửa tại TP.HCM

(PL)- Buổi trình diễn xiếc lửa và nghệ thuật sử dụng ánh sáng của nhóm The Carnival of the Divine Imagination (Úc) sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 15-6 tại rạp xiếc Công viên 23-9 (TP.HCM).

Khán giả sẽ có dịp thưởng thức tác phẩm mới nhất của nhóm Elixia. Vở diễn phù hợp với mọi lứa tuổi, kể về sự sa ngã, chia tay, trốn thoát và đoàn tụ của hai thanh niên. Bên cạnh là các tiết mục khác của nghệ sĩ xiếc Việt Nam. The Carnival of the Divine Imagination là nhóm nghệ sĩ biểu diễn kết hợp xiếc, múa lửa và chuyển động đẹp mắt của hình thể được vẽ phản quang trong ánh sáng của tia cực tím. Trước đó, nhóm đã có buổi trình diễn tại Festival Huế. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Úc tổ chức. Vé mời được phát tại rạp xiếc Công viên 23-9. ĐỨC HẠNH