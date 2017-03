Nghệ sĩ ưu tú Lý Huỳnh: “Lý Hương đã bị bắt oan”

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 11-6 đưa tin diễn viên điện ảnh Lý Hương đã được Bộ An ninh nội địa Mỹ trả tự do sau khi đã nhận được hồ sơ từ gia đình ở Việt Nam gửi qua. Theo dự kiến, ngày 16-6 (giờ của Mỹ), tòa án Mỹ xử vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa Lý Hương và ông Tony Lam. Trước đó, ngày 24-5, cô Hương bị Bộ An ninh nội địa Mỹ bắt giữ tại phi trường Los Angeles vì liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em (cháu Princess Lam - con ruột của cô). Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi nghệ sĩ Lý Huỳnh (cha của cô Hương) về nguyên nhân cô Hương bị bắt và lý do cô được trả tự do.

Tony Lam đã ký đơn xin ly hôn tại Việt Nam

. Tâm trạng của ông thế nào khi nghe tin con gái ông bị bắt tại Mỹ?

+ Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin con gái tôi bị Bộ An ninh nội địa Mỹ bắt giữ thông qua báo chí. Ngay khi nắm được thông tin chính thức con gái tôi bị bắt là do Tony Lam (chồng cũ của Hương) tố cáo con gái tôi bắt cóc cháu Princess Lam (con chung của Hương và Tony Lam - PV), tôi cũng không tin đó là sự thật!

. Ông đã làm gì ngay sau đó?

+ Con gái tôi và Tony Lam sống với nhau không hạnh phúc. Cả hai đã có đơn đề nghị TAND TP.HCM xử ly hôn. Tòa tuyên chấp nhận cho con gái tôi và Tony Lam ly hôn, cháu Princess Lam được tòa giao cho Hương trực tiếp nuôi dưỡng. Bản án này là chứng cứ khẳng định Hương không hề có hành vi bắt cóc trẻ em. Tôi đã đến Sở Ngoại vụ TP.HCM để cung cấp hồ sơ, bản án ly hôn của con gái tôi nhờ can thiệp. Ngày 30-5, Sở Ngoại vụ có công văn và hồ sơ chuyển đến Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM và Văn phòng đại diện của Bộ An ninh nội địa Mỹ xem xét. Khi cơ quan thẩm quyền ở Mỹ nhận được hồ sơ của Sở Ngoại vụ TP.HCM, con gái tôi được trả tự do ngay lập tức. Con tôi không hề bắt cóc trẻ con như tố cáo của Tony Lam.

Thiếu xác minh khi bắt Lý Hương

. Ông có nghĩ cơ quan chức năng ở Mỹ hơi vội vàng khi bắt giữ cô Lý Hương?

+ Theo tôi, trong trường hợp này, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã bắt Lý Hương khi họ chưa xác minh đầy đủ thông tin mà ông Tony Lam cung cấp. Nếu họ kiểm chứng các thông tin, xác minh với Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM chắc chắn mọi việc sáng tỏ ngay và con gái tôi không bị bắt giữ oan mấy ngày.

Tony Lam tố cáo Hương bắt cóc cháu Princess Lam nhưng không khai báo cho cơ quan chức năng ở Mỹ là ông ta và Hương đã được tòa án Việt Nam xử cho ly hôn, Hương được tòa giao trực tiếp nuôi con. Trước đó, Tony Lam đã gửi đơn tố cáo Hương không cho Tony Lam gặp con, Hương nhận tiền cấp dưỡng 2.000 USD/tháng nhưng lại không chăm sóc và để cháu Princess Lam phải bỏ học. Ngoài ra, Tony Lam còn tố cáo cháu Princess Lam đi biểu diễn với Lý Hùng (cậu ruột) với mục đích kiếm tiền. Ngày 20-2, Sở Ngoại vụ TP.HCM có công văn gửi Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM khẳng định các thông tin trên không đúng sự thật. Lý Hương không hề nhận tiền cấp dưỡng hàng tháng và luôn tạo điều kiện cho Tony Lam gặp con. Cháu Princess Lam vẫn đi học bình thường. Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM cũng khẳng định chưa hề cấp phép biểu diễn nghệ thuật cho diễn viên Princess Lam (tên Việt Nam là Lâm Lý Bích Phụng).

Tony Lam đã tố cáo sai sự thật, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp của con gái tôi. Theo tôi, Tony Lam phải bị xử lý trước pháp luật.

Tôi tin tòa án Mỹ sẽ cho Lý Hương nuôi con

. Bản án của TAND TP.HCM xử cho Lý Hương được ly hôn và được nuôi con nhưng ông Tony Lam có án lệnh tạm thời của tòa án Mỹ giao Princess Lam cho ông Tony Lam nuôi giữ. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

+ Chiều 2-6, tôi đã đưa cháu Princess Lam đến Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM giao cho Tony Lam đưa về Mỹ. Biên bản giao cháu thể hiện rõ cháu Princess Lam hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu bị đánh đập hay ngược đãi. Tony Lam có trách nhiệm chăm sóc cháu Princess Lam, bảo đảm cháu có sức khỏe để đến New York (Mỹ) - nơi mẹ cháu đang bị tạm giữ (nay đã được trả tự do - PV) để dự phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án gia đình tiểu bang NewYork. Gia đình tôi đã thuê luật sư Mỹ tham gia phiên tòa này.

Vụ việc liên quan đến con gái tôi là do xung đột pháp lý giữa hai nước, người bị ảnh hưởng chính là con gái tôi. Tôi tin rằng tại phiên tòa sắp tới, tòa án Mỹ xét xử cũng sẽ giao con gái tôi nuôi cháu Princess Lam.