Nghệ sĩ và thú vui sưu tập

Sưu tập tượng Phật cổ, đồ cổ

Ca sĩ Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà, Thanh Lam đều có chung một đam mê là thích trang trí nhà cửa bằng những chiếc bình cổ, tượng Phật cổ. Đến nhà những ca sĩ này nhiều người sẽ cảm thấy choáng ngợp khi thấy không biết cơ man nào là tượng Phật cổ lớn nhỏ rất đẹp. Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ “Việc lang thang khắp nơi để tìm được một tượng Phật cổ, chiếc bình cổ ưng ý là điều rất thú vị”.

Hai trong những tượng cổ của ca sỹ Quang Dũng

Ca sĩ Thanh Lam sau khi chuyển về ở cùng bố mẹ đã mang theo rất nhiều các bức tượng phật bằng gỗ, đồ gỗ sơn son thiếp vàng... Mẹ của cô, NSƯT Thanh Hương đã cho bày những đồ trang trí này trong phòng khách gia đình nhưng vẫn không để hết nên phải đem về quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) gửi tạm.

NTK Việt Hùng, người quản lý của hoa hậu Mai Phương Thúy trước đây cũng có thú vui sưu tập đồ cổ nhưng anh đặc biệt thích những loại đồ được làm bằng chất liệu đồng. Mỗi khi ra nước ngoài, anh lại tranh thủ đi kiếm những đồ dùng bằng đồng cổ rất đẹp, đồ đồng nặng nên mỗi chuyến đi phải nộp tiền quá cân lên tới mấy ngàn Euro. Anh dự định sẽ xây một ngôi nhà để trưng bày những món đồ cổ sưu tập được.

Sưu tập hình thú cưng

Không giàu có tới mức sưu tập những món đồ đắt tiền như các nghệ sĩ lớn. Nhiều nghệ sĩ trẻ cũng rất hăng say trong việc sưu tập những đồ vật liên quan đến hình ảnh yêu thích của mình. Đặng Anh Tuấn, chàng ca sĩ thành viên nhóm F5 có một sở thích sưu tập tất cả những gì có hình con khỉ với lý do chàng sinh năm Thân và tất cả những gì liên quan tới khỉ chàng đều thấy đẹp và muốn sưu tập. Minh Huy, cựu thành viên của nhóm The Bell lại thích sưu tập những gì liên quan đến hình con Tắc kè, là biệt danh của chàng sau khi tách nhóm ra solo. Diễn viên Đại Nghĩa thì mê sưu tập gấu Pooh, chàng có nguyên một bộ sưu tập từ áo, quần, thùng rác cho tới nón bảo hiểm đều gắn liền với gấu Pooh.

Bộ sưu tập của Minh Huy

Nổi danh nhất trong số những nghệ sĩ trẻ có cùng đam mê sở thích này là diễn viên “Ốc” Thanh Vân. Bên cạnh đam mê lớn nhất của mình là sưu tập những món đồ mang hình con Ốc thì sau khi lấy chồng, nàng lại sưu tập thêm hình ảnh con Rùa bởi đó chính là nickname của anh chồng Minh Trí yêu quý của nàng.

Sưu tập thời trang, áo dài

Thời trang là niềm đam mê của phần lớn chị em phụ nữ nhưng với các nghệ sĩ thì đam mê này ít phân biệt giới tính. Mỹ Lệ, Phương Thanh hay Hồ Quỳnh Hương được các nữ nghệ sĩ khác trong nghề thán phục bởi họ có khả năng thiết kế, tự chế trang phục biểu diễn không thua kém các NTK chuyên nghiệp. Thanh Lam, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng là tín đồ của những chiếc túi xách hay những mẫu thiết kế thời trang hàng hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Gần đây Minh Hằng, Tăng Thanh Hà cũng được liệt kê trong danh sách dài các sao yêu thích và chuyên xài hàng hiệu đắt tiền.

Trong khi nghệ sĩ trong nước ưa thích hàng hiệu thế giới thì nhiều nghệ sĩ hải ngoại tên tuổi lại có thú vui ngược hẳn lại. Ca sĩ Phi Nhung sưu tập áo dân tộc, từ áo dài, áo ba bà cho tới áo các dân tộc vùng miền, ca sĩ Phương Dung – người được mệnh danh “Con nhạn trắng Gò công” thì chỉ sưu tập các trang phục áo dài, BST của bà bây giờ lên tới hơn ngàn chiếc áo dài đủ mầu, đủ kiểu.

Lướt web, đọc sách

Sẽ có nhiều người bất ngờ khi hoa hậu Mai Phương Thúy tiết lộ đam mê lớn nhất của cô chính là… chiếc máy vi tính. Trừ những lúc phải xuất hiện trước công chúng không thể ôm theo chiếc laptop thì bất cứ khi nào rảnh rang là cô hoa hậu vừa bước qua tuổi 20 này lại sà vào chiếc máy tính. Lướt web, đọc tin tức mới (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) là cách giải trí và giảm stress của cô nàng. Nhiều hôm đi chụp hình, hoạt động xã hội cả ngày nhưng vừa nhìn thấy “bảo bối thông tin” là cô nàng lại lên “cơn thèm”. NTK Việt Hùng, quản lý của Thúy nhiều lần phải “tịch thu” máy tính…để giữ sức khỏe cho cô.

Hoa hậu Mai Phương Thúy và... "Niềm đam mê lớn"

Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 Phan Thị Ngọc Diễm lại có đam mê đọc sách. Cô đọc sách rất nhanh và hầu như đọc tất cả những cuốn sách tới tay mình. Ngọc Diễm kể cô có thể đọc một cuốn sách dày hơn 500 trang chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ buổi tối. Ngay cả khi đi diễn thời trang, Ngọc Diễm cũng mang theo vài cuốn sách để đọc trong lúc chờ tới lượt mình. Cạnh tranh với Ngọc Diễm trong khoản đọc sách là cô người mẫu cá tính Ngọc Quyên. Nhưng Quyên lại chuyên trị các loại truyện tranh, sách thiếu nhi “Quyên vẫn thích làm con nít. Đọc mấy sách quyển sách này để thấy mình trẻ trung hơn và không phải suy nghĩ gì”.





Theo Người Nổi Tiếng