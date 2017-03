Nghệ sĩ và tình yêu bóng đá

Vẫn với phong cách trẻ trung, ngẫu hứng như thường thấy, tác giả "Tôi yêu bóng đá" bật mí hoàn cảnh ra đời khá đặc biệt của ca khúc này. Nhạc sĩ kể, cảm hứng bất chợt đến với ông trong một lần theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tranh tài tại Brunei. Chính vào giây phút cầu thủ Hồng Sơn ghi bàn và giơ tay chào các cổ động viên như một quân nhân, Trần Tiến quá xúc động, bắt tay viết ngay ca khúc trong đêm và gửi sang, chia sẻ với các cầu thủ đang thi đấu.

Có mặt trong buổi ra mắt clip bài hát Oh Africa, cầu thủ Hồng Sơn cũng kể lại sự tích hành động giơ tay chào sau khi ghi bàn vào lưới đội Indonesia năm nào. Thì ra, vì ghi bàn vào đúng lúc tình hình hai đội đang trong thế giằng co căng thẳng, cảm xúc quá vui mừng bùng lên không kiểm soát được, anh bất ngờ làm động tác đưa tay chào các cổ động viên theo kiểu lính.

Nhạc sĩ Trần Tiến biểu diễn lại ca khúc "Tôi yêu bóng đá" trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các fan.

Còn nghệ sĩ Bảo Quốc, người cổ động viên nhiệt tình trong hầu hết các trận bóng quan trọng của đội tuyển Việt Nam thì hào hứng nhớ lại kỷ niệm khó quên trong lần đi xem đội tuyển Việt Nam so tài với Indonesia.

"Lần đầu tiên là trong trận bán kết tổ chức tại Brunei. Số lượng cổ động viên đội bạn chiếm đến 80% số người có mặt trên khán đài, đông áp đảo khi so với ta chỉ có khoảng 200-300 người. Trận đó, tôi dẫn đầu đoàn cổ động viên Việt Nam. Dù đã chuẩn bị sẵn kèn, trống cổ vũ cho đội nhà nhưng cuối cùng chúng tôi lại không được phép mang bất cứ thứ gì vào. Bí quá, khi vào trong sân rồi, tôi nghĩ ra một kế là xin ra ngoài mua thật nhiều hộp bánh vào vừa để ăn cho đỡ đói vừa lấy những vỏ hộp thiếc đó để cổ động. Vì số lượng cổ động viên của mình quá mỏng không thể đọ với cổ động viên hùng hậu của đội bạn nên tôi bảo mọi người không cần la hét theo họ mà đợi đến khi họ nghỉ mệt thì mình mới bắt đầu hô. Nhờ sân vận động được thiết kế tạo tiếng vang nên dù lực lượng mỏng, tiếng hét của chúng tôi cũng vang dội không kém gì các cổ động viên của đội bạn".

Nghệ sĩ hài Bảo Quốc, một cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Việt Nam hào hứng kể lại kỷ niệm trong những lần đi cổ vũ cho đội nhà thi đấu trên sân khách.

Ca sĩ Hoàng Lê Vi không đam mê bóng đá cuồng nhiệt như các đấng mày râu nhưng vẫn theo dõi đều đặn môn thể thao này. Lý do của bà xã nhạc sĩ Trương Lê Sơn đưa ra khá ngộ nghĩnh: "Tôi thích nhìn nét mặt hí hửng, sung sướng rất đáng yêu của các cầu thủ khi họ ghi bàn vào lưới".

Một fan cuồng nhiệt khác của môn thể thao này là nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Anh thú nhận, có những trận cầu quan trọng, anh còn quên mất mình là ca sĩ. Lẽ ra phải giữ giọng để biểu diễn thì cứ khi nào có trận bóng hay, anh lại đến quán cà phê quen thuộc hò hét khản cả giọng, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hướng vào mình. Hậu quả là nhiều lần, nam ca sĩ không thể lên sân khấu do khan tiếng không hát nổi. Kasim cũng bật mí, anh rất yêu thích ca sĩ Ricky Martin, đặc biệt là ca khúc nổi tiếng The cup of life do anh này thể hiện.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh là một trong 16 ca sĩ tham gia thể hiện ca khúc "Oh Africa" cùng các cổ động viên Việt Nam biểu diễn lại trong buổi ra mắt ca khúc này tại TP HCM.

Sau phần giao lưu và chia sẻ tình yêu với bóng đá, các nghệ sĩ cùng bình luận viên, cầu thủ và cổ động viên thưởng thức bài hát mang đậm màu sắc văn hóa châu Phi Oh Africa, sẽ được phát trong mùa World Cup năm nay.

Một số hình ảnh nghệ sĩ và cầu thủ trong buổi ra mắt ca khúc "Oh, Africa" tại Việt Nam:

Nhạc sĩ Trần Tiến nhiệt tình biểu diễn lại bài hát "Tôi yêu bóng đá" được rất nhiều fan yêu thích.

Ca sĩ Hoàng Lê Vi thích nhìn những cử chỉ phấn khích đáng yêu của các cầu thủ trên sân cỏ.

Kasim Hoàng Vũ nhiều lần mê bóng đá hơn ca hát.

Chàng Beatbox Minh Kiên trổ tài cổ động bằng những âm thanh độc đáo kết hợp cử động tay và chân nhịp nhàng.

Nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ khởi động không khí mùa World Cup đang đến gần bằng một ca khúc mang âm hưởng châu Phi "tự chế".

Cầu thủ Hồng Sơn kể và biểu diễn lại sự tích giơ tay chào kiểu nhà binh sau khi ghi bàn của anh.

Bình luận viên Lý Quý Chánh chia sẻ cảm xúc sau nhiều năm theo dõi và truyền tải đến khán giả hàng trăm trận cầu gay cấn.

Hai đại diện của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết, mỗi khi nghe cổ động viên đội nhà hát bài "Quốc ca" và "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", các chị như được tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm. Oh Africa là bài hát được sáng tác nhằm mục đích hướng đến cộng đồng trẻ em châu Phi, miêu tả bức tranh sinh động về nền văn hóa của đất nước này và thể hiện tài năng của các ca sĩ trẻ. Tham gia bản thu âm này ngoài 16 giọng ca trẻ đến từ các nước khác nhau trên thế giới còn có dàn đồng ca nổi tiếng từng đoạt hai giải Grammy là Soweto và hai ngôi sao âm nhạc Akon, Keri Hilson (người lọt vào danh sách đề cử giải American Music Awards 2009 ở hạng mục Soul/rhythm and blues).

