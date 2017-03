Nghệ sĩ Việt kiều Diễm Thúy trình diễn tại Việt Nam

Nghệ sĩ sẽ biểu diễn một trích đoạn của vở kịch (độc diễn), tựa đề Red Fiery Summer (Mùa hè đỏ lửa) của mình. Sau đó là tiết mục đọc chương chính trong tiểu thuyết đầu tay của cô The Gangster We Are All Looking For (Gã du côn tất cả chúng ta đang tìm).

Lê Thị Diễm Thúy sinh ra tại Phan Thiết, hiện đang sống ở miền Tây tiểu bang Massachusetts. Thơ và truyện của cô xuất hiện trong tuyển tập The Very Inside và trên nhiều tạp chí khác ở Mỹ. Hai vở kịch độc diễn của cô là Red Fiery Summer và The Bodies Between Us (Những xác người giữa chúng ta) đã được trình diễn nhiều nơi ở Mỹ và châu Âu. Cô từng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có học bổng của Viện Cao học Radcliffe và Quỹ Guggenheim.

TRÀ GIANG