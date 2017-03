Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy biểu diễn tại nhà hát TP.HCM

Phần 1 của chương trình, sẽ mở màn bản chương I Concerto cho piano và dàn nhạc của nhà soạn nhạc người Áo Joseph Haydn, do tài năng trẻ Hà Thanh Vinh biểu diễn piano; và hai tiểu phẩm cho violin nổi tiếng Thais (Meditation) của nhà soạn nhạc người Pháp Jules Massenet và Salut d'amour của nhà soạn nhạc người Anh Edward Elgar do tài năng trẻ Bùi Cẩm Ly trình diễn violin cùng dàn nhạc.



Phần 2 của chương trình sẽ do tài năng trẻ Đỗ Hoàng Linh Chi biểu diễn chương I bản Concerto cho piano và dàn nhạc số 21 của nhà soạn nhạc người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Được chờ đợi nhất chính là phần biểu diễn của nghệ sĩ Bùi Công Duy với bản Concerto Grosso cho violin, piano, bộ gõ và dàn nhạc dây của nhạc sĩ trẻ Việt Nam Nguyễn Mạnh Duy Linh.



Chương trình được trình diễn cùng với nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM dưới sự chỉ huy của hai nhạc trưởng trẻ Nguyễn Anh Sơn và Trần Nhật Minh.





Theo P.C.Tùng (TNO)