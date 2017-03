Nghệ sĩ vững chãi với điểm tựa gia đình

Ca sĩ Quang Dũng cho biết, anh vừa mang vợ con về Việt Nam để thăm ông bà và chuẩn bị cho liveshow của anh vào tháng 8 tới. Ngày gia đình 28/6 năm nay là một dịp đặc biệt vì bố mẹ của Quang Dũng từ Quy Nhơn vừa lên Sài Gòn thăm con cháu và cả nhà sẽ có một bữa ăn ấm cúng cùng với nhau.

Khi nhắc đến thiên thần nhỏ của mình, Quang Dũng tỏ ra rất hạnh phúc. Anh cho biết, hai vợ chồng đặt tên con là Thái An Nam vì cầu mong cho bé và gia đình luôn được an lành, thanh bình trong cuộc sống. Tuy quan niệm "ông trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu", nhưng Quang Dũng vẫn muốn có ít nhất hai đứa con. Hai vợ chồng anh đã chọn sẵn cái tên Thái Nam An cho bé thứ hai để "hai anh em có tên giống nhau", chàng ca sĩ nói.

Từ khi kết hôn với Hoa hậu Châu Á tại Mỹ, Jennifer Phạm, Quang Dũng "thú nhận" mình đã hết những ngày tháng bồng bột, phiêu bồng và mất đi "quyền năng" của một người độc thân. Bù lại, anh càng chín chắn, biết suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của những người thân yêu.

Với Quang Dũng, sự hạnh phúc trong một gia đình trước tiên là sự chia sẻ giữa các các thành viên với nhau. "Tôi không nghĩ một gia đình hạnh phúc là lúc nào cũng bình lặng; mà ngược lại hạnh phúc càng có ý nghĩa hơn khi cả gia đình cùng nhau trải qua đầy đủ những buồn vui, xấu tốt...", Quang Dũng tâm sự.

Còn với diễn viên Quyền Linh, kết hôn, có gia đình riêng là một dấu son mở ra trang mới trong cuộc đời nghệ sĩ của anh, chấm dứt một giai đoạn mà Quyền Linh cho là không ít lần "khủng hoảng" trong tinh thần. Những ngày còn một thân một mình, Quyền Linh thấm thía lời bài hát của nhạc sĩ Phú Quang: "Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố. Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường...". Nhiều lúc quay phim xong, anh ngủ lại đoàn phim luôn vì sợ cảm giác trống trải, hoang vắng giữa bốn bức tường, và đối diện với những suy nghĩ vô định về tương lai.

Nhưng từ khi cưới vợ, có con, Quyền Linh thay đổi hoàn toàn. Một ngày dài đi làm, anh nôn nao tối được về nhà nghe con kêu "ba ba", hay dẫn vợ đi chơi. Vì công việc, có khi anh đi tỉnh hơn một tháng, nhớ con nhớ vợ không thể tả. Có khi đang ở Hà Nội, anh mua vé máy bay về trong tối, hôm sau lại bay ra thủ đô. Quyền Linh nói, ngày gia đình của anh năm nay chẳng có gì đặc biệt, vì với anh ngày nào cũng là ngày của gia đình. Hai vợ chồng anh đang sắp có bé Hạt Dẻ vì cuối tháng 7 này vợ anh sinh thêm một bé gái nữa.

Quyền Linh cho biết, có thêm con thì gánh nặng của bậc làm cha mẹ sẽ càng nhiều hơn, nhưng anh tin chắc hai cô công chúa nhỏ Lọ Lem - Hạt Dẻ và một gia đình đầy đầy ắp tiếng cười sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ bến của hai vợ chồng.

Với ca sĩ Phương Thanh, đời sống trong gia đình và ngoài xã hội đều ít nhiều tác động đến tinh thần và đời sống của chị. Nói về gia đình riêng, Phương Thanh cho biết: "Thật ra mọi người thường nghĩ sai về trường hợp của tôi. Con tôi có bố, có mẹ đàng hoàng, nên không có thiếu hụt nào trong gia đình riêng cả. Chỉ có điều, tôi không muốn đề cập quá nhiều vấn đề riêng tư trên báo chí, còn cảm xúc thì luôn đủ đầy, có thiếu thốn chỉ là thời gian mà thôi".

Cô Chanh chia sẻ, trách nhiệm công việc ngoài xã hội đè trên vai hai người quá lớn nên tạm thời cả hai chưa thể tạo dựng một gia đình truyền thống đầy đủ như mọi người thường nghĩ. Nếu một trong hai không có việc làm thì cũng không thể tạo được một cuộc sống gia đình bền vững. Theo Phương Thanh, dựng được một gia đình đúng kiểu truyền thống là ước mơ của bao nhiêu người, không dễ gì có được.

Hiện tại, ca sĩ Phương Thanh khá hài lòng với đời sống của mình. Điều đó không chỉ thể hiện qua nụ cười hồn nhiên, tươi trẻ đúng kiểu cô Chanh bấy lâu nay, mà còn là sự hào hứng khi đề cập đến bé Gà. Với chị, chỉ cần nghe: "Mẹ đi làm đi, kiếm tiền về nuôi con", hay "Mẹ ăn cơm đi, Chanh đi ngủ đi" từ miệng chúm chím của con nhỏ là quá đủ. "Đó là niềm hạnh phúc không gì hơn được. Dù đi hát rất mệt ở ngoài về, chỉ cần con sà vào lòng, ôm con nựng nịu, trò chuyện là mọi mệt nhọc tan biến. Đôi khi tôi thấy, bé Gà dành tình cảm cho mình còn nhiều hơn là mình cho nó", Phương Thanh nói. Dự tính của cô Chanh là đến năm 40 tuổi phải ổn định sự nghiệp, kinh tế để toàn tâm toàn lực xây dựng một đời sống gia đình đầy đủ cho con.

Hơn 2 tháng chính thức kết hôn đã mang lại cho Phi Thanh Vân nhiều cảm xúc mới lạ. Mới ở đây không hiểu theo nghĩa sống chung với nhau bởi chị và chồng, anh Thierry Blanc, đã dọn về ở cùng từ sau khi đính hôn, mà đó là cảm giác mình đã có gia đình. "Tôi nói cái gì, làm điều chi cũng không thể... quá đà, cứ nghĩ đến mình đã lập gia đình thì tôi lại tự kìm chế cảm xúc của mình và nhún nhường đi đôi chút", Thanh Vân nói.

Người đẹp chia sẻ, nhiều lúc đi quay phim về, dù mệt, cô vẫn muốn tự tay nấu bữa ăn tối cho chồng. Điều đó không những mang lại cảm giác gia đình đầm ấm mà còn là cách hữu hiệu để bảo đảm hạnh phúc gia đình. Hiện tại, cả hai chưa tính đến chuyện có em bé, bởi bận rộn với công việc. Riêng Phi Thanh Vân, sau khi được nhiều khán giả yêu mến với vai trò diễn viên, sắp tới cô sẽ đẩy mạnh hình ảnh "người đẹp hát" để tấn công sang làng nhạc Việt.

"Đời sống gia đình êm ấm là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần có. Với tôi, đó còn là nền tảng vững chắc cho tôi an tâm phát triển nghề nghiệp. Không phủ nhận, mối quan hệ giữa hai người sẽ phần nào giảm đi tính lãng mạn, bay bổng so với lúc bồ bịch, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình đang có một gia đình của riêng mình thôi là đã lâng lâng, hạnh phúc rồi", Phi Thanh Vân chia sẻ.