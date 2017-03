Nghệ sỹ Nhật Bản diễn Jazz mùa xuân ở Hà Nội

Cùng biểu diễn với nghệ sỹ piano người Nhật còn có 3 nghệ sỹ Việt Nam là nghệ sỹ violon Đào Hải Thanh, nghệ sỹ double bass Nguyễn Quang Trung và trống do nghệ sỹ Phan Nam đảm nhiệm.



Yamashita Yosuke đã tới Việt Nam và trình diễn “Rahpsody in Blue” của Gershwin tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 12/2009. Hai đêm của ông ngày ấy đã thu hút được lượng khán giả khổng lồ; khán phòng Nhà hát Lớn không còn một chỗ trống.



Lần này, Yamashita cũng sẽ mang tới cho khán giả thủ đô chiêm nghiệm mới với Jazz cổ điển qua nhạc phẩm của Gershwin.



Bên cạnh đó, ông sẽ biểu diễn một bản nhạc Jazz cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO). Đặc biệt, nghệ sỹ biểu diễn tác phẩm của chính mình với phần ngẫu hứng đầy phong cách thường được so sánh với bậc thầy piano Jazz ngẫu hứng Cecil Taylor người Mỹ.



Yamashita Yosuke sinh năm 1942 trong một gia đình danh tiếng tại Tokyo (Nhật Bản). Lĩnh vực chủ yếu của Yamashita là nhạc jazz, nhưng ông hoạt động rất tích cực trong nhiều thể loại âm nhạc khác nhau từ nhạc cổ điển tới nhạc dân gian. Yamashita thường xuyên biểu diễn trên các sân khấu quốc tế, nhất là tại các liên hoan nhạc Jazz nổi tiếng.



Năm 1988, Yamashita Yosuke thành lập nhóm tam tấu New York. Năm 1994, ông được mời tham dự trong lễ kỷ niệm 50 năm nhạc hòa tấu của Verve, một thương hiệu nhạc Jazz uy tín với vai trò là nhạc sỹ châu Á duy nhất tham gia biểu diễn tại Carnegie Hall./.





Theo Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)