Nghệ thuật “nghĩ về nhau”

Tác phẩm trong dự án Những nếp nhăn của thành phố mà JR thực hiện ở Thượng Hải - Ảnh: jr-art.net

Chia sẻ những ý tưởng giá trị



Giải thưởng TED - viết tắt của công nghệ, giải trí và thiết kế - xuất phát từ một tổ chức phi lợi nhuận cùng tên của những người làm việc trong ba lĩnh vực trên.

Bắt đầu từ năm 1984, hội nghị lần đầu tiên của TED được tổ chức và ngày càng nổi tiếng. Đây được coi là diễn đàn để “chia sẻ những ý tưởng giá trị” trên thế giới (www.ted.com).

Với giải thưởng TED trị giá 100.000 USD lần đầu tiên trao cho một nghệ sĩ, JR (ảnh) đã được giới phê bình nhìn nhận tầm ảnh hưởng rộng lớn của các tác phẩm anh tạo ra.

Giải thưởng nhân đạo này trước đó được trao cho cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, ca sĩ Bono và đầu bếp nổi tiếng Jamie Oliver.



Sau khi “tung hoành” ở Pháp với những bức tranh khổng lồ ngoài đường phố, JR cùng bạn bè đi khắp mọi nơi với cây cọ và thùng keo để thể hiện ý tưởng nghệ thuật của mình theo kiểu “du kích”.Ở những vùng đất anh đặt chân tới, từ Israel, Palestine, châu Phi, Brazil, Thụy Sĩ, Ý... và hiện tại là ở Trung Quốc, các siêu tác phẩm của anh đều khiến mọi người ngước mắt nhìn. Dự án Những nếp nhăn của thành phố mà anh thực hiện ở Thượng Hải đặt ra vấn đề về trí nhớ và sự hoài niệm của một thành phố và những con người nơi đây, đang được triển lãm tại Thượng Hải từ ngày 23-10.JR chụp ảnh những người sống trong nghèo đói, sợ hãi hay chịu cảnh suy tàn, rồi phát triển hình ảnh lên kích cỡ siêu lớn và trưng bày ở khu vực những con người này sinh sống hoặc ở những khu nhà giàu. Anh khuyến khích người giàu, nghèo, kẻ đàn áp hay người bị đàn áp nghĩ về nhau, nghĩ về bản thân họ theo nhiều cách khác nhau hoặc đơn giản chỉ là “nghĩ”.JR xuất thân từ gia đình trung lưu gốc Tunisia. Anh bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh 11 năm trước từ khi sở hữu chiếc máy ảnh rẻ tiền mà một du khách bỏ lại ở tàu điện ngầm Paris. JR sở hữu “phòng trưng bày nghệ thuật” lớn nhất thế giới, vì anh triển lãm tự do trên các con phố, trên các tòa nhà, các cây cầu ở mọi quốc gia khiến ai cũng phải chú ý.Nghệ thuật đường phố của anh nói về sự tự do, những đặc tính của con người và sự giới hạn. Thông điệp từ các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ dán tường của anh sẽ đột ngột xuất hiện đâu đó, với những con người địa phương mà anh từng gặp và đặc tả chi tiết vào cặp mắt.Tuy nhiên, đoạt giải TED cũng là một cơn đau đầu của JR. Khác hẳn với những nghệ sĩ khác luôn làm mọi cách để nổi tiếng, anh từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông vì cho rằng sự nổi tiếng giống như một gánh nặng, thậm chí đe dọa công việc của mình.“Tôi không thích nổi tiếng. Tôi không phải là ngôi sao của việc mình đang làm. Đối tượng của các bức ảnh tôi chụp mới chính là những ngôi sao. Tôi muốn duy trì cách nghĩ và cách làm này” - JR nói với tờ The Independent.Giải thưởng TED do các nhà doanh nghiệp và giải trí hàng đầu thế giới tài trợ, cho phép người thắng cuộc có một “điều ước” và thực hiện điều ước này bằng tiền quỹ sẽ thu được sau đó.Từ nay đến tháng 3-2011, thời điểm anh chính thức được trao giải thưởng, JR có thể nghĩ ra một “điều ước” và sẽ được hỗ trợ để thực hiện.Anh cho biết hiện chưa rõ mình sẽ “ước” gì, nhưng sẽ là điều liên quan tới công việc hiện tại của anh. “Tôi tới các cộng đồng địa phương, những nơi bị quên lãng, cố gắng trao cho họ thêm chút sinh khí và đem họ lại gần nhau hơn thông qua phương tiện là nghệ thuật. Tôi muốn tiếp tục làm điều này nhưng trên quy mô toàn cầu”.