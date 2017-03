Nghệ thuật và lòng trắc ẩn

Khi nữ giám khảo Tuyết Minh thắc mắc về những khối u trên tay thí sinh Hoa Đức Công trong chương trình Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance) phát sóng tối 15-9, Công hẹn: "Em sẽ nói sau khi biết kết quả".

Cầm trên tay tấm vé bước vào vòng bán kết, Công giải thích anh bị suy thận độ IV, phải lọc máu ba lần mỗi tuần và những khối u cứ thế lớn dần theo năm năm bệnh tật. Công nhấn mạnh anh muốn có được tấm vé bằng khả năng chứ không phải nhờ sự xót thương của người khác. Một ngày trước đó, tối 14-9, ở đêm bán kết của tám chàng trai trong chương trình Thần tượng âm nhạc (Vietnam Idol), khi bị giám khảo Mỹ Tâm phê bình về việc chọn sai bài, thể hiện yếu, chàng trai Chu Ru Ya Suy đã giải thích rằng anh chọn hát Trái tim bên lề để dành tặng mối tình đơn phương đã ba năm ấp ủ. Người dẫn chương trình Huy Khánh, sau đó đã tỏ ra tiếc nuối: “Giá như trước khi hát bài này bạn nói lên tâm sự của mình thì chắc chắn giám khảo Mỹ Tâm đã không nói những điều như vậy”. Cả Ya Suy lẫn Hoa Đức Công đều nhận được những tràng vỗ tay nhiệt tình từ phía khán giả. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ có thể nếu biết câu chuyện của Ya Suy, Mỹ Tâm sẽ nói những điều khác, bằng lời lẽ cảm thông, nhẹ nhàng hơn. Nhưng chắc chắn ở vị trí của một giám khảo đang đánh giá về chuyên môn, Mỹ Tâm sẽ vẫn phải nói rằng Ya Suy đã chọn sai ca khúc dự thi. Trái tim bên lề đã phá hỏng không chỉ nét chân phương, mộc mạc trong giọng hát Ya Suy, mà hỏng cả hình ảnh hồn nhiên, tươi vui đã giúp anh giành được cảm tình của khán giả ở những vòng thi trước. Lùi lại một chút, trong xìcăngđan dàn xếp kết quả của chương trình mang tên Giọng hát Việt (The Voice), trong bản thông cáo báo chí phát đi chiều 12-9, đại diện ban tổ chức đã kêu đòi một sự “đồng cảm và thiện chí từ phía tất cả cơ quan thông tấn báo chí” đối với “bản chất tốt đẹp” và “công sức lao động” của mình. Trước đó nữa, đạo diễn Võ Tấn Bình đã gọi những lời chê bai bộ phim Nàng men chàng bóng của anh là “ác ý”, “mạt sát”, “xúc phạm nặng nề”. Anh cũng nhấn mạnh rằng phim anh làm rất công phu, khó khăn, khổ cực... Trải khắp các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khán giả luôn bắt gặp kiểu phản ứng “ai bảo mày chê con tao xấu” của những người trong cuộc, rằng mọi người đã không hiểu họ, đã không thông cảm, chia sẻ với khó khăn, không khuyến khích động viên mà chỉ công kích, xúc phạm. Một người khuyết tật vẽ tranh. Đó là điều đáng khích lệ. Nhưng nếu bức tranh không đẹp, sơ sài, cẩu thả thì đó vẫn là một bức tranh tệ, không thể xếp ngang hàng với những tác phẩm chất lượng cao hơn. Những khoản đầu tư tốn kém cho một chương trình và công sức của bao nhiêu người đi nữa, nếu không thể giúp chương trình có chất lượng, hấp dẫn hơn thì đó vẫn là một chương trình tệ cần được cải thiện, thậm chí thay thế. Hành trình vượt khó để có được sản phẩm tốt sẽ giúp vinh quang của tác giả thêm rực rỡ. Nhưng đánh giá một sản phẩm, chương trình, hoạt động nghệ thuật thì không thể (không nên và cũng không được phép) chỉ dựa vào lòng trắc ẩn hay sự cảm thông. Những nghệ sĩ, nhà sản xuất tự trọng sẽ không hề vui hơn (nếu không muốn nói là sẽ tổn thương) nếu biết mình được vinh danh chỉ vì lòng trắc ẩn. Động tác từ chối tiết lộ tình trạng bệnh tật của Hoa Đức Công trước giám khảo Tuyết Minh, vì thế càng khiến cho tấm vé vào bán kết của anh thêm thuyết phục. Anh thắng bằng tài năng và bằng cả lòng tự trọng nghệ sĩ. Theo LÊ TÂN SƠN (Tuổi Trẻ)