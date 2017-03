Nghi vấn ảnh động phòng của diva Trần Tuệ Lâm

Một trong những bức ảnh của Trần Tuệ Lâm đang bị tung lên mạng. (Nguồn: Internet)



Những cụm từ như "Trần Tuệ Lâm, động phòng" đã trở thành những từ được tra cứu nhiều nhất tại các trang báo mạng Trung Quốc.Giới báo chí Trung Quốc bình luận: "Những bức ảnh này tạo ra sức nóng ngang với bê bối của Trần Quán Hy hồi năm 2008."Tuy nhiên, may mắn dường như đến với Trần Tuệ Lâm khi những bức ảnh đó được phát tán không lâu thì có cư dân mạng chỉ ra đó là những bức ảnh có sự can thiệp của photoshop.Phóng viên của báo Nandu của Trung Quốc đã liên hệ với công ty quản lý Trần Tuệ Lâm và được giải thích: "Chúng tôi tin rằng đó là những bức ảnh do những người 'thích kiếm chuyện' tạo ra. Những bức ảnh đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Trần Tuệ Lâm và ảnh hưởng cả đến xã hội."Trần Tuệ Lâm đã kết hôn với Lưu Kiến Hào vào tháng 10/2008 và sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh cuối năm 2009./.