Nghĩ về trào lưu “sex” trong làng giải trí Việt

Trên thực tế, thỉnh thoảng ở các quốc gia khác, các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí thường rủ nhau chụp ảnh nude để làm từ thiện, chụp số đông vài tấm rồi thôi. Còn cái chuyện chụp một seri ảnh nude để làm từ thiện thì chắc chắn, chỉ có cựu Hoa hậu Việt Nam mới có thể làm được.

Đã có thời, khán giả Việt Nam sôi lên vì những cảnh nóng trong các loạt phim do nhiều hãng phim tư nhân "bung" ra chiếu trong dịp tết đến. Đôi lúc, người ta còn nhại cả tên phim bởi các phân cảnh nóng bỏng mang lại, kiểu như "Chuông reo là... cởi". Lâu dần, khán giả Việt bắt đầu quen đến cảnh “nóng” trong phim hơn. Và gần như, họ cũng đã bắt đầu quen với những hình tượng sex do một số nhân vật trong làng giải trí Việt mang lại. Tuy nhiên, sex đâu chỉ đơn giản là... sex(!).

Thú thật, khi ca sĩ Thu Minh, một nữ ca sĩ có giọng hát khỏe và đẹp tuyên bố "sex là thương hiệu của tôi" sau một thời gian cô ăn mặc có phần hơi quá trớn khi biểu diễn, tôi đã bị sốc. Hình như, Thu Minh là ca sĩ đầu tiên "bới" ra chuyện sex trong giới ca sĩ khi mà thị trường nhạc Việt bắt đầu sôi động được vài năm sau một thời gian bị áp đảo bởi các dòng nhạc nước ngoài. Bởi, Thu Minh ngày mới đoạt giải Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 1993 nhìn rất duyên, hát cực hay. Nhưng nhiều năm sau, khi mà áp lực dưới ánh đèn sân khấu và làng giải trí Việt bước vào cuộc chơi mới với công thức "nhiều tai tiếng sẽ nhanh nổi tiếng" thì Thu Minh không còn giữ cái "chất" của Thu Minh ngày trước nữa. Những hình ảnh của Thu Minh ngày càng được nhiều trang báo mạng đưa lên, chủ yếu là các khoảnh khắc ghi lại những tư thế khiêu khích với nhiều kiểu trang phục thiếu vải.

Cũng trong thời gian đó, Thu Minh thích nói về chuyện sex hơn là những chuyện về chuyên môn khác. Có lúc, chỉ cần thấy Thu Minh xuất hiện trong một bài phỏng vấn nào đó, ngay lập tức, người ta sẽ nghĩ tới Thu Minh đang bàn về sex.

Thời gian gần đây, Thu Minh có kết hợp với anh chàng người mẫu Việt kiều đồng thời là đạo diễn hình ảnh Nathan Lee. Nhìn vào bản "thành tích" mà Nathan Lee được các tờ báo mạng giới thiệu rất dễ choáng bởi sự “nổi tiếng” của anh chàng này. Nhưng, chuyện “nổi tiếng” từ bản lý lịch ấy không "nổi tiếng" bằng chuyện Nathan Lee tuyên bố đại loại như "Tôi thấy Thu Minh cần phải sex hơn". Tôi vẫn băn khoăn rằng, không biết nếu Thu Minh mà sex hơn thì phải gọi cô là ca sĩ hay phải tìm danh từ gì khác để gọi cho hợp bản chất hơn (?!).

Thi thoảng, trên các website, người ta vẫn bắt gặp vài clip nóng của những ca sĩ mới xuất hiện, vài diễn viên hay cô hoa hậu từ cái thời xa lắc... Y như rằng, mỗi lúc những clip này xuất hiện, thì tốc độ lan truyền còn nhanh hơn cả virus H5N1 và khi ấy, người ta quan tâm về chuyện đó hơn cả chuyện khủng bố, nội chiến, giá cả leo thang hay cúm H1N1 có khả năng biến thành đại dịch trên toàn cầu.

Chính vì thế, nghệ sĩ bắt đầu ý thức nhiều hơn về sex. Khi tôi viết bài nhân trường hợp của Susan Boyle để nói về "cái sự nổi tiếng" do "sự cố sex theo mong muốn" mang lại, có nhắc trường hợp của diễn viên Yến Vy bị người tình tung clip sex lên mạng và sau đó cô thôi không làm diễn viên nữa. Tôi có khen diễn viên Yến Vy tự trọng. Nhiều độc giả đồng tình với nhận định này, tuy nhiên, cũng có độc giả cho rằng Yến Vy buộc phải im lặng vì cô bị phát hiện tham gia đường dây gái gọi cao cấp.

Tôi không tranh luận về ý kiến này, nhưng trên thực tế, ngay sau sự cố clip sex, Yến Vy hoàn toàn không nói gì về vai diễn mà đáng lẽ cô được nhận trong một bộ phim chuẩn bị bấm máy. Tất cả những tranh luận này đều do các nhà báo tự đặt câu hỏi với đạo diễn và nhà sản xuất phim. Còn Yến Vy, ngay thời điểm đoạn phim của cô bị tung lên mạng, cô đã không gặp mặt báo chí và gần như hoàn toàn mất dạng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Chuyện Yến Vy ầm ĩ, bởi đó là vụ lùm xùm khủng khiếp vào thời điểm ấy. Có lẽ, chỉ sau vụ nhạc sĩ Đỗ Quang tự vẫn do áp lực của vụ tai tiếng bị học trò tố cáo lạm dụng tình dục. Thực hư của vụ lạm dụng này ra sao, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

Cái tên Quách An An tôi cho rằng không thật sự nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Tôi đã nghe Quách An An hát, đã xem Quách An An đóng phim, và tất cả những ấn tượng về Quách An An chỉ dừng lại ở những kiểu trang phục thiếu vải của cô.

Hẳn thế mà khi Quách An An tuyên bố rằng "Gọi tôi là "Quả bom sex của điện ảnh Việt" là quá ưu ái cho tôi. Tôi nghĩ, mình còn phải phấn đấu nhiều mới xứng đáng với sự ưu ái đó", tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng, để có thể "phấn đấu nhiều mới xứng đáng với sự ưu ái là “Quả bom sex của điện ảnh Việt”, thì tôi nghĩ, Quách An An cần phải tìm một thể loại phim khác mà đóng ngoài hai thể loại phim ở Việt Nam hay cần đến ca sĩ để tạo tiếng vang là phim chiếu rạp và phim truyền hình. Bởi, với kiểu trang phục và cách phát ngôn mà Quách An An thường "sử dụng" để "bơm" tên tuổi của mình thì có lẽ để có thể thông qua kiểm duyệt thì hiện tại đã đến mức... đụng trần. Chỉ cần Quách An An "phấn đấu hơn chút nữa", chắc chắn là không cơ quan kiểm duyệt nào dám thông qua để Quách An An có thể mang sự phấn đấu đó trình diễn cho công chúng thưởng ngoạn.

Một gương mặt khác rất ý thức về hình thể của mình nhưng lại đi quá trớn theo tôi chính là Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy. Tình thật mà nói, sự biến đổi phong cách nhanh chóng của Mai Phương Thúy khiến người ta không biết đường nào mà lần. Hơn một năm trước, Mai Phương Thúy tha thướt trong các bức ảnh với áo dài bao nhiêu, thì hiện nay, Mai Phương Thúy lại tự hào bởi loạt seri ảnh "dưới váy trên áo ngực" nhìn khiêu khích đến mức thô thiển.

Tôi có anh bạn đồng nghiệp, rất thích Mai Phương Thúy. Trước đây, khi ngồi với nhau, bao giờ anh cũng khen Mai Phương Thúy nức lời bởi cái cách mà cô kết hợp với một nhà thiết kế làm từ thiện, thì nay đã không còn thấy anh nhắc gì đến cô hoa hậu này nữa. Trào lưu khoe ngực trong làng giải trí Việt nhanh chóng "hút" cựu Hoa hậu Việt Nam vào cái chuỗi "bỗng dưng nổi tiếng" của nó.

Còn nhớ vào cuối năm 2008, khi Mai Phương Thúy công bố những bức ảnh chụp cô trong trang phục váy đỏ ôm chật cứng hông và áo bó sát, liên tục uốn éo cơ thể để có thể "khoe nhiều nhất", người ta đã thất vọng rất nhiều. Và Mai Phương Thúy ở thì hiện tại, tôi đoan chắc rằng, đã rất ít người có cái nhìn thân thiện với Hoa hậu Việt Nam ngày ấy nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, sự việc Mai Phương Thúy tuyên bố mình sẽ chụp ảnh nude để làm từ thiện khiến cho dư luận thật sự kinh ngạc. Không biết, với kiểu làm từ thiện bằng ảnh nude sẽ diễn ra như thế nào khi mà chính Mai Phương Thúy cũng thừa nhận là "phải nhanh nhạy nắm bắt cơ hội để có thể... làm hết mình để cho mục đích từ thiện".

Khi mà Nam vương Ngô Tiến Đoàn đăng quang tại cuộc thi gọi nôm na là "Cuộc thi sắc đẹp dành cho quý ông" được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc), báo chí trong nước đã không ngớt lời khen tặng đối với Ngô Tiến Đoàn do cái cách mà anh giành giải thưởng với trang phục Âu Lạc, mang đậm nét văn hóa Việt cổ. Ngô Tiến Đoàn về nước, anh nhanh chóng tạo thành "cơn gió lạ" trong làng giải trí Việt, dẫu rằng, Ngô Tiến Đoàn không tham gia ca hát mà chỉ biểu diễn trên sàn thời trang. Rồi đột nhiên, anh tham gia vào seri ảnh thời trang với bộ trang phục "chỉ có duy nhất miếng khăn voan mỏng che chỗ cần che". Ngô Tiến Đoàn khiến dư luận sốc nặng bởi "phi vụ" chụp ảnh này.

Tôi hoàn toàn không dám nghi ngờ về trình độ nhận thức của Nam vương Ngô Tiến Đoàn, bởi anh từng là giảng viên của Trường đại học Cần Thơ. Nhưng, tôi đoan chắc mình hiểu cái cách lựa chọn một hình ảnh sex của Ngô Tiến Đoàn khi anh tham gia vào seri ảnh kỳ quái nói trên. Bắt chước Ngô Tiến Đoàn, một vài người mẫu nam cũng lao vào chụp ảnh nóng với tiêu chí "nữ mặc đầy đủ, nam mặc thiếu vải".

Ca sĩ Cao Thái Sơn từ miền Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Có thời, Cao Thái Sơn là quân của ông bầu Hoàng Tuấn, bầu sô của ca sĩ Đan Trường. Nhưng rồi sau đó nội tình của ông bầu và ca sĩ có vấn đề, Cao Thái Sơn tách khỏi ông bầu Hoàng Tuấn. Sự nghiệp ca hát của Cao Thái Sơn cho đến thời điểm này cũng ít nhiều thành công, rồi đột nhiên anh tuyên bố "Tôi sẽ sex hơn".

Để minh chứng cho tuyên bố này, Cao Thái Sơn rất chịu khó... cởi trần khi chụp ảnh và đôi mắt bao giờ cũng gườm gườm nhìn vào ống kính như muốn hỏi "Thấy chưa, thấy tôi sex kinh không?". Mà cũng không thể hiểu, một ca sĩ nam, đột ngột tuyên bố mình sẽ sex hơn thì không biết sẽ sex như thế nào. Không lẽ, sex theo kiểu khoe nội y của nam ca sĩ Quách Thành Danh hay biến thành nàng tiên cá như ca sĩ Lưu Việt Hùng (?!), để rồi tự biến mình thành một mẫu người kỳ quái trong mắt khán giả.

Tôi nhớ lần biểu diễn của ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Bi-Rain khi anh lưu diễn tại Việt Nam. Đêm ấy, Bi-Rain hát thông qua mic-rô đeo tai, một tay chỉ vào khán giả, tay còn lại ôm... khư khư vào chỗ kín của mình chĩa xuống phía dưới sân khấu. Không biết, theo ý của các ca sĩ Việt Nam như vậy có phải là sex hay không(?!). Chỉ biết rằng sau đêm diễn ấy, nhiều người đã thề không thèm nhìn mặt "cái thằng ca sĩ có lối biểu diễn như... thằng dở hơi" nữa.

Một nhân vật nữa chúng tôi muốn đề cập đến trong bài viết này là người mẫu Phi Thanh Vân. Bấy lâu nay, khi nhắc đến Phi Thanh Vân, người ta lập tức nghĩ ngay đến cụm từ "người đẹp dao kéo". Bởi, theo Phi Thanh Vân tiết lộ thì toàn bộ cơ thể cô như ngày hôm nay 100% là do phẫu thuật mang lại. Chuyện Phi Thanh Vân nhờ phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn thì có gì đâu mà đáng chê trách, nhưng, cái cách cô khai thác những đường cong của mình sau khi phẫu thuật thì mới đáng nói hơn cả.

Phi Thanh Vân sau khi tự tin về cơ thể của mình do dao kéo, cô nhanh chóng biến thành "biểu tượng tình dục" trong giới người mẫu. Chưa người mẫu nào có những tư thế chụp ảnh đặc trưng kiểu... phồn thực như cô. Và từ khi Phi Thanh Vân nhón chân sang lĩnh vực ca hát, thì e rằng, cũng chưa có ca sĩ nào vừa hát vừa biểu diễn hình thể... khiêu khích bằng cô.

Có lẽ, theo suy đoán của tôi, Phi Thanh Vân mong chờ dư luận nhớ tới cô bằng những đường nét cơ thể hơn là nhờ tài năng diễn xuất. Mà làng giải trí của nước ta, thì nhiều lắm những trường hợp, chẳng cần tài năng gì chỉ cần "khoe thiệt nhiều cái to, giấu hết cỡ cái nhỏ" là sẽ nhanh chóng nổi tiếng ngay. Điều ngạc nhiên hơn nữa, chính Phi Thanh Vân cũng thừa nhận chuyện cô tạo nên tai tiếng để phục vụ cho "mục đích nghệ thuật" như cô tự nhận.

Khi trả lời câu hỏi của một trang báo mạng với so sánh giữa cô và "nữ hoàng tai tiếng" Paris Hilton, Phi Thanh Vân nói quả nhiên cô và Paris Hilton có những điểm tương đồng, đều được giới truyền thông quan tâm. Nhưng, Paris Hilton tạo nên tai tiếng để nổi tiếng còn Phi Thanh Vân tạo nên tai tiếng để... hoạt động nghệ thuật(?!).

Nữ ca sĩ nước ngoài Taylor Swift, người được giới truyền thông quốc tế đặt cho cái danh hiệu rất mỹ miều là "Công chúa tóc vàng của dòng nhạc đồng quê" khi trả lời phỏng vấn của báo chí về tình yêu thì rất hăng say. Nhưng, đối với câu hỏi về sex thì cô lập tức phản đối. Và lâu ngày đã thành cái lệ, bất cứ cuộc trả lời phỏng vấn nào, câu đầu tiên của Taylor Swift bao giờ cũng là "Đừng hỏi tôi về sex" và nếu nguyên tắc của cô không được tôn trọng, cô sẽ bỏ dở buổi phỏng vấn ngay lập tức. Bởi, theo quan điểm của cô công chúa dòng nhạc đồng quê này thì "Khi nói về sex, người ta thường không nghĩ đến giọng hát. Mà trái lại, họ chỉ nghĩ đến những câu chuyện khác hoặc là về hình thể hơn. Và đó là lý do tôi không muốn nói về điều ấy".

Sex, cũng là văn hóa nếu như người ta nhìn nhận đúng về nó. Còn nếu chỉ nghĩ theo tiêu chí "phồn thực" như cách của nhiều nhân vật như hiện nay, "sex" đã bị đẩy đến khái niệm thô thiển. Bản thân của khái niệm "sex" không có gì là xấu, chỉ có những người hiểu sai về "sex" thì cần phải nhìn lại mình mà thôi. Cũng có thể, các nghệ sĩ đang nhầm lẫn bởi khái niệm "gợi cảm" và "khiêu dâm" (?!).

Dẫu có vô ý hoặc cố tình nhầm lẫn đi chăng nữa, thì hẳn nhiên, sự nổi tiếng không đi kèm khả năng chân thật bao giờ cũng sẽ để lại nhiều tai tiếng. Mà có khi, lúc "cơn mê nổi tiếng" đã qua đi, họ muốn nhìn lại mình thì cũng đã quá muộn. Có thể, đó là điều chắc chắn (!)