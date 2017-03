Nghịch cảnh... đắt sô

Diễn viên Lương Thế Thành đảm nhận hai vai chính cùng lúc trong hai phim Mình cưới thật em nhé (ảnh) và Nữ cảnh sát tập sự - Ảnh tư liệu

Ở thời điểm hiện tại, bật kênh VTV6 vừa thấy Cao Minh Ðạt trong bộ phim Làn môi trong mưa, bấm qua kênh VTV9 lại gặp anh trong phim Khi yêu đừng nói chia tay. Elly Trần vừa làm mẹ độc thân (trong phim Những cô nàng độc thân làm mẹ) trên kênh HTV2, lại thấy cô trở nên đoan trang trong Hoa cúc xanh (HTV7). Hoàng Anh xuất hiện trong cả hai phim Lạc mất linh hồn (VTV1) và Bến vắng (HTV7). Tương tự, ca sĩ Hoàng Thiên Long có mặt trong Hoa cúc xanh (HTV7) và Khi yêu đừng nói chia tay...

Sự xuất hiện dày đặc của họ ở những vai khác nhau ít nhiều khiến khán giả bị phân tâm. Nhưng đằng sau những cảm xúc ấy, ít ai biết được nỗi khổ của các đoàn làm phim...

Chuyện... như cơm bữa

Diễn viên nhận lời song song một lúc hai phim đang trở thành chuyện "bình thường ở huyện". Nay có người nhận một lúc ba, bốn phim khác nhau. Bỏ qua việc liệu họ có hóa thân tốt vào vai diễn hay không, chỉ tính đến việc tổ chức sắp xếp lịch quay đã thấy bị động, từ đó kéo theo nhiều chuyện bi hài.

Diễn viên trẻ Oanh Kiều từng bật khóc trên phim trường khi đang quay bộ phim Mắt bướm bởi phải chờ nữ diễn viên Mai Phương đến để cùng quay. Ðoàn phim hẹn 22g, thế nhưng chờ một rồi đến hai giờ mà Mai Phương vẫn không tới. Trong khi đó, ở một đoàn phim khác mọi người - phần lớn là diễn viên lớn tuổi - đang chờ Oanh Kiều đến. Ðoàn phim Mắt bướm liên lạc với Mai Phương liên tục và nhận được câu trả lời là sắp đến rồi. Về sau thì điện thoại Mai Phương không liên lạc được. Ðồng hồ đã chỉ qua ngày mới. Cuối cùng đạo diễn Phạm Ngọc Châu đành tìm cách quay Oanh Kiều trước để cô kịp chạy đến đoàn phim khác. Còn đoàn thì tiếp tục chờ Mai Phương để quay cho kịp tiến độ.

Lịch quay của hai đoàn phim Nữ cảnh sát tập sự và Mình cưới thật em nhé cũng thỉnh thoảng gặp sự cố bởi diễn viên Lương Thế Thành đảm nhận một lúc cả hai vai chính của hai phim này. Có lần đoàn phim Nữ cảnh sát tập sự xin "quân" khá đông của Bộ Công an để lên Long Khánh quay. Bộ Công an chấp nhận với quy định là chỉ quay được trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Khi báo lịch quay cho Lương Thế Thành, anh trả lời đã lỡ nhận lời bên đoàn phim Mình cưới thật em nhé đi quay tại Vũng Tàu. "Khi nghe thông tin này, chúng tôi bị áp lực vô cùng. Nhờ được Bộ Công an không phải chuyện dễ, vì thế bằng mọi giá phải quay cho được cảnh này. Cuối cùng, đoàn phim Mình cưới thật em nhé đã chấp nhận đi Vũng Tàu trễ vài ngày để Lương Thế Thành đóng Nữ cảnh sát tập sự", đạo diễn Phương Ðiền nhớ lại.

Tuy nhiên, đổ lỗi hoàn toàn cho diễn viên không thật sự công bằng. Trong tình hình làm phim truyền hình không trường quay, phải đi thuê mướn địa điểm như hiện nay thì các đoàn phim thường không chủ động được lịch quay. Nhiều diễn viên phải khóc ròng vì mắc tội... thất hứa. Theo như kế hoạch thì ngày 2-8 diễn viên Trí Quang sẽ cùng đoàn phim Những mảnh đời dông bão lên Ðà Lạt để quay phim. Thế nhưng, kế hoạch này đã bị phá sản bởi Trí Quang còn vài phân đoạn cuối của bộ phim Khi ta nói dối chưa thể hoàn tất. Vì thế chuyến đi này phải dời đến ngày 6-8. Trong cuộc họp đoàn phim vào cuối tháng 7, Trí Quang đau khổ phân trần: "Không phải tôi tham lam đóng hai phim cùng lúc. Nhưng vì bộ phim Khi ta nói dối không tìm ra bối cảnh cửa hàng làm bánh để quay nên phải tạm hoãn, diễn viên đành phải chờ". Phản ứng trước thông tin này, đạo diễn Hoàng Trung - thực hiện phim Những mảnh đời dông bão - tỏ ra rất bình thường: "Chuyện này xảy ra như cơm bữa ở đoàn phim à".

Bật tivi trong giai đoạn này, khán giả bắt gặp nữ diễn viên trẻ Elly Trần trong cả hai phim: Những cô nàng độc thân làm mẹ (HTV2, ảnh) và Hoa cúc xanh (HTV7) - Ảnh tư liệu

Nương nhau mà sống

Ðể tránh tình trạng diễn viên chạy sô quá nhiều, mỗi đoàn phim có một cách làm khác nhau. Một số đoàn phim lập biên bản và phạt diễn viên đến trễ nhiều lần. Nhưng theo một nhà sản xuất thì "Biên bản chỉ mang tính chất nhắc nhở là chính. Mọi người phải nương nhau cùng sống thôi". Nhưng dù cho có cố gắng thì trong quá trình quay vẫn gặp vô số trục trặc từ chuyện diễn viên đắt sô. Giải pháp tình thế của đoàn phim khi gặp tình cảnh này thường là đoàn phim thay thế diễn viên (nếu chỉ mới quay được ít phân đoạn). Còn nếu diễn viên đảm nhận những vai thứ thì sửa kịch bản cho nhân vật... chết hoặc đi ra nước ngoài là xong. Chỉ trường hợp diễn viên vào vai chính, đã quay được khoảng 50% thì đành "bó tay" chọn giải pháp chờ đợi. Trong bộ phim Gia tài bác sĩ, diễn viên có tiếng (Th.Tr.) vào vai thứ khá quan trọng. Không hiểu vì lý do gì cô liên tục đến trễ, không những thế tác phong làm việc còn rề rà khiến cả đoàn phim phải ngồi chờ, để kịp tiến độ, đạo diễn quyết định sửa luôn thành vai quần chúng.

Ở nước ngoài, sự chuyên nghiệp trong cách làm phim nằm trong hợp đồng giữa nhà sản xuất và diễn viên. Còn ở ta thì sao?

"Hợp đồng ghi rõ điều khoản nhưng trên thực tế hầu như các bên đều né giải quyết. Ðơn giản là nếu chúng tôi phát hiện diễn viên nào chạy sô quá nhiều thì sẽ không mời nữa cho những phim sau", bà Bích Liên - giám đốc Hãng phim Sóng Vàng - cho biết. Cách làm phim còn nặng tính thông cảm cũng là cơ sở để diễn viên chạy sô nhiều, như ý kiến của đạo diễn Phạm Ngọc Châu - một "nạn nhân" của diễn viên... trễ giờ: "Thật ra hợp đồng của chúng ta gọi cho có chứ giở ra từng điều khoản bắt nhau hơi bị khó. Mặt khác, cũng cần phải chú ý đến cả vấn đề về kinh tế. Các hãng phim trả tiền như thế nào thì mới giữ được diễn viên. Trả tiền "bèo" quá, diễn viên chạy sô là chuyện đương nhiên".

Còn ý kiến của đạo diễn Vương Quang Hùng cũng đáng suy nghĩ: "Suy cho cùng đây là hệ lụy của việc làm phim theo kiểu ăn xổi ở thì của chúng ta. Nhiều nhà sản xuất muốn phim mình phải có sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng để tạo sự an toàn trong việc phát sóng và chạy quảng cáo. Chính vì thế mà diễn viên hạng "sao" mới có điều kiện đóng một lúc mấy phim".

Ở lĩnh vực phim chiếu rạp, mỗi năm VN chỉ có chừng hơn 10 dự án. Thời gian quay của mỗi dự án không dài (chỉ 30-45 ngày). Các đạo diễn thể loại này cũng có nhiều “quyền” hơn với diễn viên. Vì thế diễn viên hiếm khi “dám” từ chối những yêu cầu, nguyên tắc của các đoàn phim chiếu rạp. Sự trùng lắp nếu có của một gương mặt diễn viên trong các dự án phim kiểu này cùng lắm là hai lần xuất hiện trên màn ảnh rộng trong một năm (Hoài Linh, Huy Khánh, Ngọc Diệp...). Không biết khi thị trường điện ảnh VN phát triển mạnh, số phim làm ra nhiều hơn thì cái “nghịch cảnh” đắt sô mà các đoàn phim truyền hình đang phải chịu có trở thành căn bệnh lây lan?

Theo HOÀNG LÊ (Tuổi Trẻ)