Ngô Thanh Vân khẳng định "dứt tình" với Trí Nguyễn

Trong buổi họp báo giới thiệu ekip sản xuất bộ phim kinh dị Ngôi nhà trong hẻm, Ngô Thanh Vân bị một phen bối rối khi nhận được câu hỏi liên quan tới chuyện đường ai nấy đi với Johnny Trí Nguyễn khi thời gian gần đây, cả hai ít xuất hiện cùng nhau và bắt đầu có dấu hiệu tách rời.





Ngô Thanh Vân lần đầu trả lời về tin đồn rạn nứt với Trí Nguyễn

Cố gắng lảng tránh câu hỏi tế nhị này, nhưng trước sự truy hỏi của phóng viên, Ngô Thanh Vân đành phải dũng cảm đối mặt. Theo nữ diễn viên xinh đẹp này, suốt hai năm kể từ sau thành công của Bẫy rồng, cô và Johnny không có bất cứ thêm một dự án chung nào. Đó chính là lý do khiến cả hai ít xuất hiện cùng nhau và làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ rạn nứt.

Cũng theo Ngô Thanh Vân, trong khoảng thời gian này, Trí Nguyễn đang bắt tay vào thực hiện bộ phim Avata, còn cô may mắn lựa chọn được vai diễn ưng ý trong Ngôi nhà trong hẻm nên cả hai tạm thời sẽ không hợp tác cùng nhau nữa. "Đả nữ" cũng không hề đề cập đến khả năng tái hợp Trí Nguyễn dù cho có nhận được kịch bản thích hợp.



Đóng cặp với Ngô Thanh Vân trong bộ phim kinh dị này là Trần Bảo Sơn – người từng thủ vai nam chính trong Giao lộ định mệnh. Trong buổi họp báo, cả hai luôn dành cho nhau những lời khen có cánh. Ông xã của Trương Ngọc Ánh còn không ngần ngại bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đóng cặp với một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng như Ngô Thanh Vân.



Trong phim, họ sẽ vào vai một cặp vợ chồng. Sau khi bị sảy thai, người vợ do Ngô Thanh Vân thủ vai trở nên khác thường và bị ám ảnh bởi một nỗi sợ hãi vô hình. Người chồng do Trần Bảo Sơn đóng đã tìm mọi cách để giúp đỡ vợ vượt qua chấn động tâm lý này giữa bộn bề công việc, khiến anh nhiều lúc tưởng như phát điên. Nội dung của phim được đánh giá là tương đối đơn giản nhưng theo tác giả kịch bản Vũ Văn Kiệt thì những cái gì càng đơn giản, càng khó thực hiện. Theo đó, toàn bộ những cảnh máu me sẽ không xuất hiện trong bộ phim này. Thay vào đó là những góc quay khai thác sự bùng nổ trong diễn biến tâm lý nhân vật. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cho rằng, sự hỗ trợ của âm thanh sẽ góp phần không nhỏ làm nên chất kinh dị của phim. Cũng theo thông tin từ phía nhà sản xuất, Ngôi nhà trong hẻm dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2012 với kinh phí lên tới hàng triệu USD, ngang ngửa với Cô dâu đại chiến hay Long Ruồi.

(Theo Xzone)