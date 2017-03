Ngô Thanh Vân là một trong 10 người đẹp nhất thế giới

Theo NLĐO, “Đả nữ” của làng giải trí Việt vượt qua những mỹ nhân lừng danh thế giới: Adriana Lima, Candice Swanepoel… có tên trong tốp 10 trên. Trang World Actuality mô tả Ngô Thanh Vân là: “người mẫu, diễn viên, ca sĩ xinh đẹp. Cô ấy thành công trên mọi lĩnh vực tham gia và sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết”.



Ngô Thanh Vân (Ảnh NLĐO)

Ngô Thanh Vân là một vũ công, ca sĩ, diễn viên, người mẫu của Việt Nam. Cô cũng được biết với tên là Veronica Ngo hoặc tên viết tắt Virus. Cô tham gia phim: Chuyện tình Sài Gòn, 2 trong 1, Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Biệt đội ưng biển, Ngôi nhà trong hẻm, An-ly và thần băng giá, Hương dẻ… Ngoài phim, Thanh Vân còn ca hát và ra album: Thế giới trò chơi, Bí ẩn vầng trăng, My way, Studio 68: Heaven The Remixes, Nước mắt thiên thần. Hiện nay, Ngô Thanh Vân đang là giám đốc Công ty cung cấp tài năng Việt (VAA).

NT (Tổng hợp)