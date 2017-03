Ngô Thanh Vân làm giám khảo

Diễn viên Ngô Thanh Vân sẽ đảm nhận vai trò giám khảo luân phiên trong chương trình truyền hình thực tế Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance.

Đây là lần đầu tiên chương trình đã có chín mùa phát sóng tại Mỹ và được sản xuất ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới đến Việt Nam. Khác với những chương trình khác, tài năng nhảy múa ở Thử thách cùng bước nhảy hoàn toàn là người bình thường chứ không phải người nổi tiếng. Ngoài Ngô Thanh Vân, chương trình còn có nhiều nghệ sĩ tham gia với vai trò giám khảo luân phiên Thanh Bạch, Ngô Thanh Vân, John Huy Trần, Việt Bắc… Riêng kiện tướng dancesport Chí Anh sẽ giữ vai trò giám khảo cố định. Chương trình bắt đầu vòng sơ tuyển ngày 23-7 tới và sẽ ra mắt khán giả truyền hình lúc 21 giờ thứ Bảy hằng tuần (bắt đầu từ ngày 15-9) trên kênh HTV7 và bốn kênh khác. Q.TRANG