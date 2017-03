Ngọc Anh: Đàn ông luôn có, chỉ khó kết hôn

Cổng nhà căn biệt thự màu trắng 6 tầng rè rè mở, chạm mặt tôi là chiếc BMW màu đỏ nữ tính nhưng cũng đầy quyền lực. Giữa mùa đông giá lạnh Hà Nội, Ngọc Anh xuất hiện khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao, tóc buộc cao, không trang điểm nhưng đôi môi đỏ tựa quả dâu tây căng mọng. Chúng tôi cùng ăn trưa tại một cửa hàng nhanh gần nhà.



Ngọc Anh rất ngại cơm hàng cháo chợ, thích tự mình nấu nướng tại nhà, nhưng thời gian này bận chạy show, đến con gái nhỏ 4 tuổi cô cũng phải gửi về ông bà ngoại.Một năm lại trôi qua, thời tiết này khiến người ta hay hoài niệm, nhất là một phụ nữ đẹp mà đơn thân như Ngọc Anh, cô cho biết mình vừa chia tay với bạn trai. Cuộc chia tay dường như khiến Ngọc Anh cang đằm hơn trong những suy tư về tình yêu và khao khát một người trong mộng.





Thấm đẫm cuộc sống cô đơn nên rất hiểu nỗi lòng người phụ nữ đơn thân

* Sau lần chia tay với bố của bé Phương Anh, chị đã lại chia tay với bạn trai?

Lý do của lần này là gì?

* Nhưng một phụ nữ đơn thân đầy quyến rũ như chị, chắc hẳn không ít người xin chết vì yêu?

* Từng "người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", chị có bao giờ nghĩ rằng lý do có phải là chị quá đam mê nghệ thuật?

* Chị có mong muốn một cuộc hôn nhân mới sẽ đến để rồi mình gặp lại cảm giác...?

* Thường thì những người nổi tiếng từng kết hôn sẽ ngại bị ràng buộc thêm vào con cái hay một ông chồng, chị lại khác?

* Nói những lời này, có vẻ chị là mẫu phụ nữ thực tế...?

Tôi không thể diễn tốt nếu không có sự nam tính của Ngọc Ngoan

* Tiết lộ một chút, giữa một người đàn ông đẹp trai và thông minh, chị sẽ chọn ai?

* Ở bên cạnh một chàng đẹp mã như Ngọc Ngoan, chị có cảm xúc như vừa trẻ lại không?

* Nụ hôn của chàng diễn viên bảnh bao như Ngọc Ngoan dành cho chị, có làm trái tim chị rung động?

* Nhưng sau "Cặp đôi hoàn hảo", chị và Ngọc Ngoan thường xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện, khiến dư luận càng nghi hoặc đó thôi?

* Vì bạn gái Ngọc Ngoan đã phàn nàn điều gì chăng?

* Thời gian cuộc thi diễn ra, Ngọc Ngoan có quan tâm chị nhiều không?

* Đã bao giờ hai người tức nhau chưa?

* Từ cặp đôi hoàn hảo trên sân khấu đến cặp đôi hoàn hảo trong hôn nhân, có khó lắm với chị không?

* Nụ hôn ngọt ngào kia có làm ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm của chị không?

* Bạn tri kỷ có chi phối cảm xúc của chị không?

* Và chị thấy vui vì cái tự do ấy?

- Chắc vậy.*- Có những thứ khi ở bên cạnh phải cố gắng dung hòa thôi, còn phải xa nhau mới hiểu cái đó thực tế có thuộc về mình hay không, con người đó có phù hợp với mình hay không. Khi đến với người kia phải hy sinh, thay đổi quá nhiều, người có cá tính sẽ khó làm được việc ấy. Vậy nên, tình yêu đối với tôi giờ phút này là rất khó đấy.Có những người xa để gần, tức là cứ phải xa nhau vài ngày, tự dưng mình thâm thấm chuyện xa nhau, rồi thương và cuối cùng lại nói chuyện với nhau. Không phải lúc nào cũng như hình với bóng, sợ lắm. Mà như vậy chắc gì đã tốt, có những người suốt ngày ở gần nhau, tưởng hiểu nhau, nhưng thực ra lại không hiểu.- Thời gian này tôi không có bạn trai, nhưng lúc nào cũng có đàn ông bên cạnh, đơn thuần là tri kỷ thôi, chia sẻ những vấn đề của cuộc sống. Thậm chí, tri kỷ đến mức tức nhau chẳng thèm nói chuyện nữa, phát-xít nghỉ chơi mấy ngày như trẻ con rồi nói chuyện lại. Mình phải yêu bản thân, cảm xúc của mình nữa chứ.Qua những thời khắc quan trọng của cuộc sống, sự vực dậy của bản thân là cần thiết nhất. Mình không xác định tư tưởng như vậy thì không làm được, nó sẽ như dây leo mất phương hướng.- Người đàn ông sau này đến với tôi, khi đã có tình cảm thật sự, câu đầu tiên tôi nói với anh ấy là: "Hãy nhớ rằng giữa nghệ thuật và anh, tốt nhất đừng bao giờ bắt em chọn vì đương nhiên em sẽ chọn nghệ thuật". Và có người đã ra đi rồi, còn đa phần những người đàn ông yêu tôi, họ đều rất yêu nghệ thuật, thậm chí có người yêu hơn cả mình yêu. (Cười)Nghệ thuật chia sẻ cho tôi nhiều điều lắm. Có một câu thế này: "Người tình có thể lừa dối và bỏ tay đi, nhưng công việc không bao giờ bỏ ta đi". Tôi nghiệm ra một điều, tình yêu chỉ đẹp khi nó san sẻ và cân bằng được với công việc. Người ấy yêu ta và tôn trọng công việc của ta.- Có chứ. Gia đình tôi rất nề nếp, bố mẹ mong muốn tôi kết hôn và có con. Đừng nhìn vậy mà nghĩ tôi không muốn kết hôn. Vấn đề của tôi khác mọi người ở chỗ, tôi là người phụ nữ rất chính quy, muốn có con nữa và con tôi phải có dòng. Đó là sự đòi hỏi chính đáng từ bản năng rất lớn của người mẹ chứ không chỉ đơn thuần là yêu ai rồi cũng sinh được. Tôi thích sinh thêm con và muốn bên cạnh có người bạn đời trong những lúc mình vất vả.- Phụ nữ quan trọng nhất là gia đình chứ không phải sự nghiệp. Người đàn ông nào ở bên cạnh tôi phải rất thông minh để có thể cân bằng được hai chuyện đó. Khi hiểu và chấp nhận nghề của tôi, nghĩa là anh ấy phải chịu hy sinh nhiều, đương nhiên tôi cũng phải biết điều lại. Khi gặp được người đàn ông như thế, bản thân tôi cũng phải hạ cái tôi xuống quá đầu gối để sống cùng chứ, vì đâu phải sống cùng nhau mà chỉ thấy em hay anh mà không thấy chúng ta.Tôi đã thấm đẫm cuộc sống cô đơn, ngày lễ tết một mình nên rất hiểu nỗi lòng của những phụ nữ đơn thân. Tôi chắc chắn rằng 100 phụ nữ ly dị hoặc chưa có gia đình, bề ngoài luôn cứng rắn bảo không thích kết hôn, ở một mình là sướng nhưng chỉ để qua ngày đoạn tháng thôi. Tất cả những gì mình có trong công việc chỉ là một nửa phương trình, còn nửa kia là mình chia sẻ thành công đó với người bạn đời.- Không, tôi vẫn mơ mộng đấy (cười). Tôi luôn muốn ngày nào đó gặp được người đàn ông trong mộng của mình. Có lúc tôi tưởng tượng được gương mặt của người đó, hình dáng và cá tính của họ, người sẽ gắn bó với mình không chỉ là chồng, là cha của các con mà còn là người bạn lớn để mình chia sẻ.- Tôi sẽ chọn đàn ông thông minh nhưng đừng giống... ngợm quá. Nhiều khi xấu cũng là cái tội đấy (cười). Nhưng bây giờ tôi có yêu ai đâu, tìm hiểu rồi thấy không hợp là out ngay. Tình yêu chẳng có kế hoạch gì.- Tôi và Ngoan ở cạnh không có sự phân biệt về tuổi tác lắm, khi kết hợp với Ngoan, tôi thấy cậu ấy rất già. Đến giờ phút này, nhiều lúc tôi còn trêu: "Có phải sinh năm 79 không, hay 70, 71, khai ra". (Cười)Tôi đọc báo và thấy nhiều người nhìn vào nghệ sĩ với suy nghĩ rất tầm thường khi cho rằng tôi đang nũng nịu với Ngọc Ngoan. Tại sao lại nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó mà không nghĩ chúng tôi kết hợp để tạo ra những sản phẩm giải trí các bạn đang được hưởng. Phải hiểu bản năng của một người phụ nữ khi đứng trước một người đàn ông thường luôn dịu dàng, điệu đà rất nữ tính. Người ta hay bình luận tại sao tôi lại làm dáng màu mè, buồn cười lắm.- Vấn đề của tôi là không thể diễn tốt như thế nếu không có sự nam tính của Ngọc Ngoan. Tôi cho đó là sự lãng mạn tự nhiên. Còn Ngọc Ngoan cũng có người yêu rồi...- Tôi nên im lặng là vàng. Chúng tôi tương đối hợp nhau về công việc, Ngoan cũng rất nhường nhịn tôi.* Sau nụ hôn đó, Ngọc Ngoan có ngại ngùng trước chị không?- Có một chút ngại ngùng và e dè sau đấy thôi.- Tôi không biết vấn đề đó đâu. Tôi rất rõ ràng khi làm việc. Trước khi có nụ hôn kia, tôi đã nói chuyện với Ngoan hơn 1 tiếng qua điện thoại vì muốn có một hình ảnh tốt, một minh họa tốt cho đêm diễn và Ngoan đã đồng ý.Hợp đồng bằng miệng đã nói, cả hai chấp nhận thì chuyện riêng tư phải tự giải quyết. Còn hệ lụy xảy ra thế nào, Ngọc Ngoan cũng đủ thông minh để hiểu rằng, có nhiều chuyện phiền đi chăng nữa, cũng không bao giờ phiền đến Ngọc Anh.- Chúng tôi quan tâm đến nhau nhiều chứ. Ví dụ như xem đầu óc bạn diễn mình có vấn đề gì không, có mệt mỏi, ức chế gì không hay tâm lý làm sao... Tôi luôn chú ý, quan tâm đến Ngoan và ngược lại, cậu ấy thấy tôi mệt cũng nói với trợ lý của tôi nên đưa tôi đi massage hay gì đó.- Có chứ, trong lúc tập phải có chứ. Chuyện tôi bực nhất là thời gian đóng phim của Ngoan không hợp lý, để hai đứa có thể tập tành tốt được. Còn cậu ấy rất chịu khó nghe, tôi hướng dẫn bài vở rất chú tâm, hát cũng rất chắc chắn.Tôi thấy Ngọc Ngoan sẽ thành công. Nếu cậu ấy tách bạch được công việc với chuyện đời sống riêng tư hơn thì sẽ thành công hơn nữa. Nhưng có lẽ bây giờ do lứa tuổi của Ngoan còn trẻ, chưa thấy được vấn đề lâu dàu và chiều sâu của sự thiết thực trong đời sống. Tôi nghĩ để làm việc, người nghệ sĩ quan trọng nhất là tách bạch được công việc với những chuyện riêng cá nhân.- Chẳng bao giờ hoàn hảo kể cả trong Cặp đôi hoàn hảo. Ngọc Anh và Ngọc Ngoan trên sân khấu rất đẹp đôi, nhưng có những lúc không hoàn hảo ngoài cuộc sống, phải tranh cãi nhau rồi bực tức, giận dỗi...Còn trong đời sống vợ chồng cũng sẽ có những lúc căng thẳng cực điểm, chẳng ai nói hay được về tình yêu và đời sống vợ chồng cả. Để trả lời,bản thân tôi cũng bó tay thôi. Mình hướng đến cuộc hôn nhân hoàn hảo là một chuyện, còn nó có được như ý của mình hay không lại là chuyện khác.- Tôi không có bạn trai trước thời điểm thi Cặp đôi hoàn hảo. Còn bạn tri kỷ vẫn ở bên cạnh, đủ lâu để có thể hiểu và chúc phúc nếu tôi gặp người nào đó hợp với tôi trong cuộc sống.- Trước đây có, nhưng bây giờ thì không. Cuộc sống mà, không ai thương mình bằng chính mình. Bây giờ tôi thích tự do muôn năm.- Thật ra tâm trạng cũng chẳng vui chẳng buồn. Tất cả năng lượng mình tập trung vào công việc và con cái nhiều. Có lúc tôi nghĩ, mình cứ như bây giờ là đủ rồi, nhưng có lúc bản năng của người đàn bà muốn yêu, muốn được làm vợ, làm mẹ lại trỗi dậy rất lớn.Theo Mốt & Cuộc sống, TT&VH