Ngọc Anh sưng cổ họng vẫn giành huy chương vàng

Cảm giác của Ngọc Anh ra sao khi tên mình được xướng lên trong đêm trao giải, bên cạnh đại diện của Malaysia, ca sĩ Nadia Fardilla?

Tôi đã rất hồi hộp! Gần như nín thở chờ đợi người công bố giải thưởng, đợi mãi chưa thấy…tên mình. Đến khi tên mình được xướng lên với huy chương vàng cùng với ca sĩ Nadia Fardilla, người Malaysia, tôi vui quá!

Người nghệ sĩ được giải như thế này còn gì hạnh phúc bằng. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì mọi yếu tố: địa điểm, thời gian, nơi tổ chức cuộc thi rất thuận lợi. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào sự nỗ lực, tập trung của bản thân. Trước đêm thi nhạc pop, tôi đã rất cuống, rất lo lắng vì sức khoẻ không được tốt. Giờ thì, mọi thứ đến với tôi thật tuyệt vời!

Nghe nói, thời gian tập luyện tại TPHCM chị bị sưng cổ họng, mất tiếng mấy ngày?

Vào TPHCM được một tuần, thay đổi khí hậu, tôi bị đau họng ngay. Mấy ngày đầu họng hơi sưng, về sau càng đau rát. Lần này là cuộc thi quan trọng nên tôi luyện tập nhiều, rất kỹ lưỡng. Tôi đi khám và bác sĩ nói tôi bị viêm amidan, cổ họng sưng do hát nhiều quá.

Tôi không dám bỏ tập luyện mà vừa hát vừa kết hợp… tiêm thuốc. Tôi ho, giọng giờ vẫn khò khè. Trước đêm thi tôi vẫn phải ngậm thuốc và cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi sợ mình hát không được tốt. May là bên cạnh có chị gái chăm sóc, gia đình chia sẻ và sự cổ vũ, sát cánh của các fan.

Vậy điều gì đã giúp Ngọc Anh khi mà sức khoẻ tệ đến thế vẫn “chiến đấu” nhiệt tình trong đêm nhạc pop và được các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao?

(Cười) Điều này, tôi phải cảm ơn ca sĩ ca sĩ Nyko Maca, người Philippines - người đoạt huy chương đồng thể loại nhạc pop cùng ca sĩ Dio Annisa, người Indonesia. Trước đêm thi nhạc pop, tôi có tâm sự là sức khoẻ mình không được tốt và tỏ vẻ buồn vì cổ họng sưng. Cô ấy đã nói rằng, tôi không nên để tâm đến cái cổ họng bị sưng mà hãy dồn hết thần thái, cảm xúc vào ca khúc và hát từ tận đáy lòng.

Nếu có ý kiến cho rằng đại diện của Việt Nam được “ưu tiên” và tỏ ý không phục giải thưởng của Ngọc Anh thì sao?

Tôi đã lên sân khấu, đem theo lời chia sẻ của Nyko Maca. Tôi đã hát Saving all my love for you bằng tất cả cảm xúc của mình. Tôi thật sự xúc động vì mình lại bước lên sân khấu của một cuộc thi lớn như Giọng hát vàng Asean. Cuộc thi mà chị Thanh Lam, Mỹ Linh và anh Tấn Minh từng tham gia và đạt kết quả tốt. Sáng ngày 18/10, tôi còn không hát được nhưng buổi tối tôi đã thật sự cố gắng. Tôi vui và tự hào vì mình đã cố hết sức…

Thời gian làm việc và tiếp xúc với các nghệ sĩ nước ngoài, chị học hỏi được những điều gì từ họ?

Nghệ sĩ nước ngoài rất tự nhiên, luôn hết mình. Có thể dưới sân khấu, họ không nói chuyện với ai nhưng lên sân khấu họ mới thể hiện tất cả những gì mình có, đúng với con người nghệ sĩ của họ. Hãy để ý đến chuyện mình biểu diễn có hay không chứ đừng để ý đến chuyện thi cử. Đó là điều tôi học được ở họ.

Tôi rất ấn tượng với cô ca sĩ người Philippines. Cô có phong cách mạnh mẽ, cá tính và luôn hâm nóng khán phòng bằng sự sôi động, cuồng nhiệt. Tôi cũng ấn tượng với ca sĩ người Hàn Quốc, cô ất biểu diễn thật cuốn hút.

Một kỷ niệm vui mà chị có thể chia sẻ, tại cuộc thi Giọng hát vàng Asean?

Một nghệ sĩ nước ngoài nói tại sao có vóc dáng, gương mặt như thế này mà tôi không đi thi… Hoa hậu? Tôi đã rất vui với lời khen đó. Tôi cũng cảm nhận, trong đêm thi nhạc pop trông mình… không đến nỗi nào (cười). Nhưng điều tôi vui hơn là sự quan tâm chia sẻ của người thân. Ngày nào, tôi cũng nhận được điện thoại hỏi thăm của chồng con và gia đình!