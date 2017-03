Ngọc Anh trở thành quán quân Chinh phục đỉnh cao

5 / 5

Ở vòng một, ca sĩ Ngọc Anh đã hòa mình với bản valse Dòng sông xanh với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Ở vòng hai, Ngọc Anh kết hợp với Giám khảo nữ Bulgaria trong ca khúc Tell him - Hãy nói lời yêu theo phong cách cổ điển.

Sau những phần trình diễn trên, Ngọc Anh đã giành giải Vàng của cuộc thi Popstar to Operastar – Chinh phục đỉnh cao. Nữ ca sĩ Khánh Linh đoạt giải Bạc và hai nam ca sĩ Nathan Lee và Kasim Hoàng Vũ cùng đạt giải Đồng.

Q.TRANG - Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG