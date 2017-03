Ngọc Diệp bị xé áo

Đinh Ngọc Diệp vào vai nữ công an tên Dung đóng giả cô gái mù bán vé số để theo dõi hoạt động của một băng nhóm tội phạm do đại ca Trần (NSƯT Nguyễn Chánh Tín) cầm đầu, chẳng may bị sự cố ngoài dự liệu khi bị một nhóm thanh niên bất hảo cưỡng bức.

Cảnh quay "nóng" phải thực hiện hơn một lần do diễn viên thể hiện chưa nhuyễn, đặc biệt là các diễn viên nam đóng vai giang hồ. Dù mặt đất hoang cạnh một khu nhà đã được lót những miếng đệm sau đó phủ rác, lá cây lên, nhưng các tay "du đãng" cũng không dám mạnh tay với người đẹp.

Ngọc Diệp bị giật cúc áo nhiều lần, quằn quại như con giun bị xéo dưới những bàn tay đen đúa đầy hình xăm trổ. Nữ diễn viên đã diễn khá đạt tình huống một cô gái mù bị xâm hại không thể nhận biết xung quanh để phản xạ, đồng thời vẫn phản ứng theo đúng bản năng.



Theo Khánh Nguyễn (VNN)