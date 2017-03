Ngọc Khuê: Xui cuối năm, hên đầu năm!

Ca sĩ Ngọc Khuê tâm sự rằng trước Tết dương lịch 2 ngày do mải đi mua đồ ở phố Hàng Bồ nên sơ ý đánh rơi chiếc ví trong đó có ít tiền mặt và rất nhiều giấy tờ quan trọng như: Bằng lái xe máy, bằng lái xe ô tô, đăng ký xe máy, chứng minh thư, mã số thuế thu nhập cá nhân, 2 thẻ ATM...

Tuy nhiên, chỉ 7 ngày sau khi bị mất túi đồ, "cô Màu" đã may mắn khi có một bác xe ôm mang đến tận nhà trao cho chiếc ví còn đầy đủ giấy tờ bên trong. Ngọc Khuê chia sẻ: ’’Đúng là người ta nói ở hiền gặp lành. Nếu mà trong ví vẫn còn tiền thì Khuê áy náy vô cùng nhưng điều đó lại không xảy ra...’’.

Từ niềm vui bất ngờ này, Ngọc Khuê tiếp tục hi vọng may mắn sẽ thêm một lần nữa mỉm cười với mình ở đêm chung kết Bài hát Việt 2008 được truyền hình trực tiếp tối 17, 18/1/2009. Hai ca khúc do cô thể hiện là Chong đèn (Đức Nghĩa) và Gọi tôi Hà Nội (Trịnh Minh Hiền) sẽ "gặt hái" được thành công.

Thời gian này, Ngọc Khuê đang đảm nhiệm một vai trò mới làm giám khảo tuyển diễn viên cho bộ phim Bộ tứ siêu điệu của đạo diễn trẻ Khải Anh. Cô nói rằng đạo diễn mời vì cần một nghệ sĩ cá tính để có những câu hỏi cũng cá tính cho những người đến catting.

Ngọc Khuê cho biết ngoài Tết Kỷ Sửu sẽ thực hiện tour diễn ở các trường đại học khu vực Hà Nội. Cô bảo muốn hòa mình vào đời sống sinh viên để trải qua những cảm xúc đẹp nhất của tuổi trẻ bằng cảm nhận thật. ’’Không phải Khuê hát, khán giả nghe mà sẽ là hai bên cùng hòa tiếng hát từ trái tim’’ - Khuê nói.