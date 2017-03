Ngọc Minh Idol bị “ảnh hưởng” từ “sự cố Hoàng Thuỳ Linh”

Sau cuộc thi Vietnam Idol, Ngọc Minh thu hoạch được những gì?

Đó là sự yêu mến của khán giả dành cho Minh. Chắc chắn, lịch chạy show cũng nhiều hơn, Minh phải sắp xếp công việc sao cho hợp lý.

Sau cuộc thi Minh thấy mình thay đổi rất nhiều từ phong cách tới giọng hát. Trước khi thi, Minh như viên đá vẫn còn thô, nháp. Sau khi thi, được các thầy, chuyên gia mài giũa nên viên đá bớt xù xì hơn. Tất cả: giọng hát, phong cách, giao tiếp ở ngoài nữa, Minh cảm thấy mình trưởng thành hơn. Đó là điều Minh rất đáng quý!

Thế còn “thu hoạch” về tình bạn thì sao? Trong quá trình tham gia Vietnam Idol, thí sinh nào để lại ấn tượng cho “Tóc Xù” nhiều nhất?

(Cười) Minh chơi với tất cả các thí sinh nhưng thân nhất với Trà My và Phương Vy. Minh chơi với Trà My từ ngày còn bé xíu ở Hà Nội. Minh rất thương My vì nhỏ đã phải học múa. My có giọng hát rất tốt và từng là thành viên của nhóm nhạc Thiên thần, cùng với Hoàng Thuỳ Linh.

Ngày Minh vào học Nhạc viện, có nói với My rằng: “Giọng em hát rất tốt, em cố gắng đi học thanh nhạc đi”. Sau này, hai anh em rủ nhau cùng đăng ký dự thi Vietnam Idol. Hiện tại My sống ở Sài Gòn, và đang theo học thanh nhạc.

Người bạn nữa, Minh rất thân là em Phương Vy. Những ngày đầu tiên sống trong Sài Gòn, Vy rất quan tâm, rất tốt với Minh. Em Phương Vy chăm sóc Minh từng tý một. Minh rất quý và coi Phương Vy, Trà My như em gái.

Trong khi “hai cô em” đều có những hoạch định riêng sau cuộc thi: Phương Vy “lên giây cót” thi Asia Idol, ra album đầu tay; Trà My thì kết hợp với nhạc sĩ Hà Dũng hứa hẹn những dự án âm nhạc “bùng nổ”. Còn “ông anh” Ngọc Minh đã có kế hoạch gì chưa?

Ngay bây giờ, Minh đang hợp tác với nhạc sĩ Phú Quang. Chú gọi và mời Minh tham gia chương trình live show diễn ra vào tháng 6 tới. Minh cũng bắt đầu thu âm cho album mới nhất của chú Quang. Đó là dự định lớn nhất, Ngọc Minh đang thực hiện trong thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, Minh sẽ cùng 5 người bạn từng tham gia Vietnam Idol, mời thêm 3 ca sĩ khách mời dự định tổ chức live show cho học sinh sinh viên. Trong thời gian bọn Minh tham gia Vietnam Idol, các bạn học sinh, sinh viên là nguồn động lực lớn nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê trong các thí sinh.

Ngoài ra để quảng bá hình ảnh của mình, Minh vừa ký một chương trình với nhà tài trợ, hát cho hơn 30 trường đại học, trung học tại Hà Nội, tham gia giao lưu với khán giả âm nhạc trên trang web chacha.vn, tham gia các hoạt động xã hội khác…

Thế còn album đầu tay, Minh hứa hẹn ra mắt cuối năm vừa rồi sao bây giờ vẫn chưa “xuất hiện”?

Sự chậm trễ này do một vài nguyên nhân khách quan. Trong album có 9 bài, Minh đã thu xong 8 bài. Còn một bài song ca, Minh định song ca với một nữ ca sĩ nhưng do trục trặc một chút, chị ấy đã không tham gia được nên mình phải tìm một ca sĩ khác.

Hiện tại, album đã xong, chỉ còn lý do duy nhất Minh chưa phát hành là vì thời điểm. Minh đang tính thời điểm ra album vào một dịp mà Minh cảm thấy thuận lợi nhất. Album đầu tay rất quan trọng, nó đánh dấu bước ngoặt của một ca sĩ. Có thể khi phát hành album, sự yêu mến của khán giả tăng lên, hoặc ngược lại. Minh phải tính toán kỹ.

Nhắc lại “chuyện cũ” một chút! Vietnam Idol thu hút nhiều sự chú ý của khán giả vì tính chất mới lạ của cuộc thi tuy nhiên cũng không ít điều tiếng, ầm ĩ. Với tư cách một thí sinh tham gia, Minh cảm giác như thế nào?

Minh cũng nghe thấy một vài tin đồn. Trong thời gian Minh thi, có bài báo đã viết: “Vietnam Idol tin đồn hay là sự thật?”. Minh cũng nhớ bài báo nói Ngọc Minh là một trong những ca sĩ ít có tin đồn nhất. Có lẽ bản thân Minh là con trai và Minh không sống với tin đồn và không làm cái chuyện gì để tạo ra scandal. Minh rất vui vì nhắc đến Minh người ta không nhắc đến vấn đề gì đó tiêu cực, scandal mà luôn nhắc đến cậu ca sĩ “tóc xù”, to cao, hát khoẻ… thế thôi.

Dù sao tham gia cuộc thi bị nhiều điều tiếng thì ít nhiều mình cũng bị ảnh hưởng chứ?

Có chăng, Minh bị “ảnh hưởng” nhưng là chuyện bên ngoài… Vietnam Idol. Sau khi Vietnam Idol kết thúc, Minh nhận được nhiều thông tin, cả báo chí cũng hỏi có phải Minh là người yêu cũ của Hoàng Thuỳ Linh (diễn viên trong Nhật Ký Vàng Anh) không?

Họ nói đã xem rất nhiều ảnh Minh chụp với Hoàng Thuỳ Linh trên mạng. Thực sự là không phải! Chỉ là Minh chơi với Linh từ rất lâu rồi, từ ngày còn nhóm Thiên thần. Hai đứa chỉ coi nhau là anh em.

Sau “sự cố” của Hoàng Thuỳ Linh, với tư cách người anh, Minh có điều gì “nhắc nhở” với Linh không?

Minh rất thương Linh, bởi sự nghiệp của cô bé đang tốt như thế lại gặp vấn đề đó, bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngày Minh thi, Linh nhiều lần nói: “Anh nên cố gắng, và em sẽ cố gắng trở lại với khán giả một ngày gần nhất”.

Và hiện tại, Linh đang miệt mài tập luyện về vũ đạo, cách hát để sớm trở lại sân khấu. Minh rất ủng hộ Linh, đang muốn tìm một ca khúc thích hợp để hai anh em cùng thu, post lên mạng cho mọi người nghe.

Không chỉ riêng về sự cố Hoàng Thuỳ Linh, khán giả bây giờ rất mất niềm tin vào nhiều nghệ sĩ trẻ. Có quá nhiều người dính scandal tai tiếng. Với tư cách một ca sĩ trẻ, Minh thể hiện mình như thế nào để lấy lại niềm tin của khán giả?

Minh nghĩ đã là con người thì không tránh khỏi những vấp váp, sai lầm. Nhưng vì sao những người nghệ sĩ luôn bị điều tiếng đó? Vì khi người ta sai lầm thì tất cả mọi người đều hướng chỉ trích về người đó, không cần nhìn lại mặt tích cực anh ta, cô ta đã làm trước đây.

Minh nghĩ các bạn nên cảm thông một chút vì thực sự trong cuộc sống, nhất là nghệ sĩ người ta luôn có sự phóng khoáng, sự phiêu du. Nếu như có điều gì đó xảy ra thì hãy chờ thời gian trả lời và sau đó xem người ta chứng minh mình như thế nào, cố gắng như thế nào chứ đừng vùi dập hoặc khiến người ta không còn cơ hội nữa…

Đối với Minh, là một ca sĩ trẻ, Minh luôn cố gắng, tránh tạo những điều tiếng. Vì không phải dễ dàng để Minh tạo dựng được vị trí như hiện tại. Mà nếu để đánh đổi điều gì đó để đánh mất tất cả thì thật sự buồn. Minh sẽ cố gắng để tránh những điều đó.

Hi vọng trong nửa năm tới Minh sẽ “bật” lên được.