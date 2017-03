Ngọc Sơn... chuyện nghĩa tình

Đến nay, Ngọc Sơn đã trở thành... người thân của Trung tâm hiến máu nhân đạo – thuộc Hội chữ thập đỏ TPHCM (201 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3). Sau rất nhiều năm âm thầm làm nghĩa cử nhân đạo này, ngày 9-3 vừa qua anh đã được trao Bằng khen khi tiếp tục đến đây hiến tặng máu, chung tay chia sẻ những khó khăn với cộng đồng và xoa dịu nỗi khổ với những người kém may mắn đang cần từng giọt máu quí giá.

Thành công của hai sản phẩm âm nhạc vừa phát hành liên tục hồi đầu năm 2009: Đôi ngã chia ly và The best of Ngọc Sơn - Men tình đau, khiến anh càng thấy mình như được lộc quá nhiều từ lòng yêu mến của khán giả. Anh lại tiếp tục gửi 5.000.000 đồng và tặng kèm cho các trẻ mồ côi – khuyết tật 1.000 phần quà, bao gồm sách vở, đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập và lương thực, trích ra từ doanh thu bán đĩa. Ngọc Sơn còn vận động các bạn của mình trên mạng chat - giao lưu online PALTALK cùng chung sức với anh làm từ thiện. Cùng trong đợt đóng góp này, anh Hồ Quí Ngọc (Việt kiều Mỹ - chủ nhân trang web từ thiện www.vietsweet.com) tặng 200 USD, anh Stephen Le (USA) tặng 200 USD và chị Võ Tắc Thiên (USA) tặng 200 USD. Đây đều là những thành viên của trang PALTALK – nơi mà Ngọc Sơn có hẳn một diễn đàn mang tên “Starworld MTV” để giao lưu và gặp gỡ online với người hâm mộ và bạn bè khắp nơi.