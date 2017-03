Ngọc Tình thắng lớn ở Mister Universal Ambassador ​2016

Đây là thành tích hiếm hoi khi một thí sinh nam đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quý ông quốc tế theo "chính đạo" và đoạt giải cao.

Ngọc Tình trong phần thi thể hình tại cuộc thi.

Theo nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, đại diện Việt Nam tại cuộc thi, danh hiệu nam vương của Mister Universal Ambassador 2016 thuộc về thí sinh Aleksa Gavrilovic, đến từ Serbia.

Ngoài giải á vương 1, Ngọc Tình còn đoạt luôn giải Mister Asia. Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m và có số đo ba vòng 103-73-96 cm.

Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên Kick-Boxing, đoạt huy chương đồng giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải phụ "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011.

Ngọc Tình đọ sắc với tốp 10.

Các ngôi vị á vương còn lại thuộc về Jesus Becerra Cerna (Peru, á vương 2), Alejandro Martinez (Dominican Rep, á vương 3), á vương 4 Andrea Biondo (Philippines). Năm nay cuộc thi có thêm các á vương 3, 4, 5 vì có quá nhiều thí sinh đẹp, tài toàn diện.

Ngọc Tình chờ công bố kết quả.

Được biết Mister Universal Ambassador 2016 là cuộc thi nhằm tìm ra một gương mặt đại diện kết hợp với những tổ chức phi chính phủ trên thế giới thực hiện các hoạt động thiện nguyện.



Năm nay có 60 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tranh tài cùng siêu mẫu Ngọc Tình.



Ngọc Tình trong tốp thí sinh có kết quả cao nhất và cựu nam vương (áo đen).