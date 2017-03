Ngôi sao Angelina Jolie cùng “Salt” đến Việt Nam

Angelina Jolie trong vai đặc vụ Evelyn Salt trong phim Salt (Ảnh: Galaxy cung cấp)

Tại mỗi quốc gia mà "Salt" đi qua, nó đều làm mưa làm gió các rạp chiếu ở đó. Sự cuốn hút của ngôi sao Angelina Jolie là một phần tạo nên thành công của phim.Ban đầu, nam diễn viên Tom Cruise được mời cho vai diễn Salt trong phim nhưng anh từ chối. Và, ngay lập tức các nhà sản xuất đã mời Angelina Jolie đồng thời đổi giới tính cho điệp viên Salt.Kịch bản tới tay Angelina khi cô vừa sinh cặp sinh đôi Vivience và Knox. Khi trả lời phỏng vấn, Angelina Jolie luôn nhấn mạnh, dù trong phim cô có mạnh mẽ và sắt đá tới đâu thì cô vẫn chỉ là một người mẹ ngoài đời mà thôi. Brad là người động viên cô rất nhiều khi nhận vai diễn nặng ký này.Âm nhạc do James Newton Howard đảm nhận cũng là yếu tố góp vào sự thành công của bộ phim bởi đây chính là một trong những bậc thầy trong lĩnh vực soạn nhạc, với các phim bom tấn: "King Kong," "The Dark Knight," "I Am Legend," "Batman Begins," "The Village"...Tuy nhiên, nội dung hấp dẫn, cuốn hút và đầy kịch tính mà hai nhà biên kịch Kurt Wimmer, Brian Helgeland mang lại mới là yếu tố chính làm nên thành công cho "Salt."Nội dung phim nói về Evelyn Salt, một đặc vụ CIA đã thề rằng sẽ phục vụ hết mình cho tổ quốc. Tuy nhiên, lòng trung thành của cô bị nghi ngờ khi một tên phản bội buộc tội cô là đặc vụ "chìm" của Nga. Salt không còn cách nào khác ngoài việc phải bỏ trốn, dùng tất cả kĩ năng và kinh nghiệm tích lũy bấy lâu của một điệp viên ngầm để tránh bị bắt lại.Thế nhưng, mọi nỗ lực nhằm chứng minh sự vô tội của bản thân chỉ khiến cho mọi người thêm nghi ngờ về hành động của cô. Và, cuộc săn đuổi nhằm đưa sự thật về thân phận cô ra ngoài ánh sáng vẫn cứ tiếp diễn với một câu hỏi chưa thể trả lời được: “Ai là Salt?”Câu trả lời sẽ đến vào ngày 20/8 trên hệ thống rạp chiếu phim toàn quốc./.