"Ngôi sao của năm" trước giờ G

Chương trình bình chọn Ngôi sao của năm 2011 do báo Ngoisao.net tổ chức cuối cùng cũng đi đến chặng cuối. Cho đến thời điểm này, danh tính những người chiến thắng tại các hạng mục Mỹ nhân của năm, Bà mẹ của năm, Nhóc tì của năm và Cặp đôi của năm dường như đã được xác định, bởi tuần qua, vị trí của các nhân vật gần như không có sự thay đổi.

Tăng Thanh Hà không có "đối thủ" tại cuộc bình chọn Mỹ nhân của năm với hơn 50% phiếu. Cô ổn định ở vị trí đầu tiên trong suốt 3 tuần liên tiếp và vượt xa ứng viên ở vị trí thứ hai là siêu mẫu Thanh Hằng với số lượng vote gấp đôi. Mặc dù không phải là người đẹp có nhiều hoạt động nghệ thuật như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà nhưng Hà Tăng vẫn có sức hút lớn đối với công chúng. Bản thân "cô Trúc" cũng ngạc nhiên trước những tình cảm mà độc giả Ngoisao.net dành cho cô trong suốt một năm qua. Cô luôn coi trọng giải thưởng mà khán giả dành tặng bởi đó chính là một phần thước đo cho sự thành công của cô trên con đường nghệ thuật. Với hơn 130.000 lượt vote online và gửi tin nhắn, Tăng Thanh Hà gần như nắm chắc trong tay danh hiệu Mỹ nhân của năm, dù thời hạn bình chọn vẫn còn kéo dài trong 1 ngày nữa.

Hà Tăng vững vàng ở danh hiệu "Mỹ nhân của năm" trong suốt 3 tuần bình chọn.

Nếu trong tuần đầu tiên ở hạng mục Bà mẹ của năm là cuộc cạnh tranh khá gay cấn giữa hai Hoa hậu Jennifer Phạm và Thùy Lâm, thì từ tuần thứ hai trở đi, Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã nhanh chóng "bảo vệ" thành công vị trí dẫn đầu. Hiện tại, cô có hơn 49.000 phiếu, chiếm 38% tổng số bình chọn, còn Thùy Lâm duy trì với khoảng 41.000 phiếu, chiếm 32%. Ba gương mặt còn lại trong đề cử này gồm Hoa hậu Dương Thùy Linh, diễn viên Thanh Thúy và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền dù cũng nhận được không ít sự yêu mến của công chúng, nhưng đành "chịu thua" Jennifer và Thùy Lâm về tổng số vote. Năm qua, Jennifer gặp không ít sóng gió dư luận khi công khai chuyện ly hôn với ca sĩ Quang Dũng, nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua để khẳng định mình trong làng giải trí.

Hạng mục tạo nhiều bất ngờ thú vị nhất trong cuộc bình chọn Ngôi sao của năm 2011 chính là các nhóc tí đáng yêu. Đây cũng là hạng mục thu hút nhiều nhất sự quan tâm của độc giả. Tính từ thời điểm chương trình khởi động cho đến nay, các công chúa, hoàng tử của ngôi sao Việt đã có trên hơn 1 triệu lượt người tham gia bình chọn. Ở tuần đầu tiên, Bảo Nam, con trai Jennifer Phạm - Quang Dũng gần như đoạt giải nhưng bước sang tuần thứ hai, hai cô công chúa Misa- Misu của ca sĩ Mỹ Lệ bất ngờ "tiếm ngôi" với lượng bình chọn tăng đột biến. Khi gần kết thúc tuần hai, Lọ Lem - Hạt Dẻ (hai con gái MC, diễn viên Quyền Linh) lại có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục. Hai cô bé dễ thương này khiến nhiều fan của các nhóc tì còn lại hoang mang với lượng vote và tin nhắn tăng chóng mặt. Chỉ trong vòng vài ngày, hai chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ đã chiếm tới 52% tổng số vote, "ép" Misa - Misu xuống vị trí thứ hai. Tại thời điểm cách lễ trao giải chỉ còn một ngày, con gái Quyền Linh đã chắc chắn lĩnh giải thưởng Nhóc tì của năm.

Hoa hậu Jennifer Phạm gần như năm trong tay giải thưởng "Bà mẹ của năm".

Mặc dù không sôi nổi như 3 hạng mục trên nhưng Cặp đôi của năm cũng hút tới hơn 100.000 lượt bình chọn. Tương tự như Mỹ nhân của năm, hạng mục này không có nhiều sự đột phá về thứ tự xếp hạng của 5 ứng viên trong suốt 3 tuần vừa qua. Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh với hơn 36% tổng số vote tự tin thẳng tiến tới giải thưởng. Các vị trí tiếp theo thuộc về Công Vinh - Thủy Tiên (32%), Lý Hải - Minh Hà (30%), Hồ Ngọc Hà - Quốc Cường (15%) và cuối cùng là Mai Phương Thúy - Benny Ng (5%).

Tuy các gương mặt đoạt giải gần như đã được xác định, nhưng thời hạn vote vẫn còn hơn 1 ngày nữa bởi tổng đài tin nhắn và hệ thống bình chọn sẽ chính thức đóng vào lúc 20h ngày 10/1, đúng thời điểm lễ trao giải Ngôi sao của năm. Do vậy, các fan của 20 ứng viên tại 4 hạng mục vẫn còn cơ hội thay đổi vị trí cho gương mặt mà mình yêu thích. Độc giả có thể bình chọn theo 2 cách, vote trực tiếp trên trang chủ Ngoisao.net hoặc gửi tin nhắn tới tổng đài 8300, 8700 kèm theo mã số ứng viên.

Tuần cuối cùng của cuộc bình chọn "Ngôi sao của năm 2011" không có sự thay đổi, mà các vị trí dẫn đầu vẫn ổn định.

Đêm trao giải Ngôi sao của năm vào tối 10/1 hứa hẹn sẽ là một đêm tiệc đầy thú vị và đặc sắc với sự tham gia của hầu hết các ngôi sao được đề cử trong chương trình. Trong khi các mỹ nhân Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy... đang sốt sắng trước giờ G, thì các bà mẹ Thanh Thúy, Mỹ Lệ, vợ chồng Quyền Linh và vợ chồng Thúy Hạnh bận rộn sắm sửa quần áo đẹp cho nhóc tì tới dự tiệc. Hoa hậu Dương Thùy Linh cũng đưa cả chồng và con từ Hà Nội vào Sài Gòn dự chương trình. Ngoài ra, rất nhiều gương mặt nổi tiếng của làng showbiz như Hoa hậu Hương Giang, Diễm Hương, Trúc Diễm, Á hậu Hoàng My, vợ chồng Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn, diễn viên Việt Trinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Nữ hoàng dance sport Khánh Thi... cũng tới dự và trải bước trên thảm đỏ. Đảm nhận vị trí MC thảm đỏ là diễn viên Kathy Uyên, còn siêu mẫu Thu Hằng - diễn viên Lương Mạnh Hải tạo thành cặp MC trên sân khấu trao giải.

Ngoài những tiết mục ca nhạc đặc sắc do Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Phương Linh - Hà Anh Tuấn trình diễn, đêm tiệc còn có phần trình diễn thời trang với dàn người mẫu của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010. Quán quân Next Top năm nay là Hoàng Thùy cùng Á quân Trà My, top 3 Lê Thúy và "bộ tứ quyền lực" cũng tới than dự chương trình bình chọn của báo Ngoisao.net.

Lễ trao giải chính thức diễn ra vào 18h30 ngày 10/1 tại Reverside Palace, TP HCM. Các đơn vị tài trợ gồm: Thời trang Elise, Liên Việt Post Bank, Trang sức cao cấp Doji, nhãn hàng Martell, Thời trang Nefertiti và Nội thất Phố Xinh.

Bảo trợ thông tin: Báo điện tử VnExpress, tạp chí Her World và kênh truyền hình Yeah1 TV.

50 độc giả gửi đăng ký nhanh nhất tới hộp thư Hautruong@ngoisao.net sẽ có cơ hội nhận vé mời tới dự lễ trao giải Ngôi Sao của năm tại TP HCM. Trong thư gửi tới, độc giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMT. Lưu ý: mỗi độc giả được nhận 1 vé dành cho 1 người.

Theo Ngôi sao