Ngôi sao Hoa ngữ lộ ảnh nóng

Những bức ảnh này được chụp từ năm 2008 với rất nhiều cảnh nóng bỏng. Tuy nhiên, quản lý của Vương Bảo Cường đã lên tiếng phủ nhận người đàn ông trong ảnh là ông chủ của mình: “Đó chỉ là trò lừa đảo trên mạng. Với tôi nó còn không phải tin tức, thật nhảm!”.

Nam diễn viên 27 tuổi này vào tháng 4-2011 đã thừa nhận kết hôn bí mật khi còn trẻ và có một cậu con trai. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ chi tiết thông tin về cuộc sống cá nhân.



Mặc dù không đẹp trai nhưng Bảo Cường nổi tiếng với nụ cười ngây thơ. Nhiều cư dân mạng cho rằng người đàn ông trông bức ảnh rất giống Bảo Cường,nhất là đôi mắt. Tuy nhiên, một số fan lại cho là sai.



Vương Bảo Cường rất nổi danh ở Trung Quốc. Năm 2002, anh đóng vai chính trong phim Hầm tối của đạo diễn Lý Dương. Bộ phim thành công rực rỡ và Cường liên tiếp gặt hái giải thưởng tại các liên hoan phim ở Pháp, Thái Lan và Đài Loan. Tiếp theo, Bảo Cường tham gia phim No thief của Phùng Tiểu Cương.

Cuối năm 2006, Cường đóng chính trong phim Soldiers sorties đạt tỉ suất bạn xem đài cao nhất Trung Quốc. Ngoài ra, Bảo Cường còn đóng phim The Assembly… Ngoài đóng phim, Bảo Cường còn tham gia ca hát. Đầu năm 2008, anh ra mắt đĩa đơn đầu tiên Go home for the Spring Festival with or without money. Cũng trong năm 2008, lần đầu tiên Vương Bảo Cường lọt vào danh sách 100 nhân vật nổi tiếng có thu nhập cao nhất Trung Quốc năm 2007 do tạp chí Forbes bản tiếng Trung bầu chọn.