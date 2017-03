Ngôi sao nhạc rap DMX phải chịu án một năm tù

Ngôi sao nhạc rap DMX. (Nguồn: Internet)

Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Tay rapper này có tên thật là Earl Simmons. Anh đang ở trong thời gian quản chế vì tham gia vào một vụ tấn công và còn dùng tên giả để tránh phải trả khoản viện phí 7.500 USD.Ủy viên hội đồng Tòa án cao cấp Arizona Christine Mulleneaux cho biết, trước mắt DMX sẽ phải ngồi tù 113 ngày trong khi chờ đợi phiên xử tiếp theo.Sự cố pháp lý trên xảy ra rất gần ngày sinh nhật lần thứ 40 của DMX.Ca sỹ hát rap này có một số album nổi tiếng, có thể kể tới như "It's Dark and Hell is Hot," song anh cũng nổi danh không kém vì "thành tích" phạm pháp của mình, khi dính líu tới ma túy, trộm cắp và ngược đãi động vật.Với án phạt mới, DMX sẽ phải mất thêm không ít thời gian để quay trở lại sự nghiệp âm nhạc./.