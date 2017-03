Ngôi sao nhỏ bất ngờ của Oscar 2013

Oscar 2013 gần kề, dù có rinh được tượng vàng hay không thì Quvenzhané Wallis cũng đã được cả thế giới ấn tượng là diễn viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử 85 năm của giải thưởng danh giá được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Quvenzhané Wallis hiện chín tuổi từng được tờ New York Times ca ngợi: “Tuy chưa qua đào tạo nhưng Wallis lại có quyền năng trước ống kính một cách lạ thường. Cô bé có thể làm cho những ngôi sao điện ảnh lớn phải khóc vì ghen tị”. Các chuyên gia về điện ảnh trong Hội đồng bầu chọn đang đặt cược khả năng thắng giải Oscar của cô bé.

Tài không đợi tuổi

Đáng nói là Quvenzhané Wallis vào vai khi mới sáu tuổi. Trước đó, cô bé thử vai vào năm lên năm. Theo rao tuyển của đoàn làm phim Beasts of the Southern Wild, chỉ chấp nhận cho các bé từ sáu đến 11 tuổi thử vai. Thế nên mẹ của Wallis đã phải khai dối rằng em được sáu tuổi. Đó là thời điểm đạo diễn Benh Zeitlin cùng đoàn phim tưởng như tuyệt vọng khi lùng sục cân đong qua đến gần 4.000 ứng viên mà vẫn chẳng thể nào tìm ra người ưng ý để đóng vai chính Hushpuppy. Nhưng đến Wallis thì khác.

Diễn xuất bản năng xuất sắc của Quvenzhané Wallis trong Beasts of the Southern Wild còn đem về cho bộ phim nhiều giải thưởng khác, trước Oscar năm nay.

Dường như cô bé sinh ra để làm một ngôi sao diễn xuất, đặc biệt là phù hợp với nhân vật Hushpuppy - một đứa trẻ hoang dã, sống với ông bố bị ốm trong căn chòi xiêu vẹo cùng với một cộng đồng bị cô lập bên rìa vùng biển Louisiana. Thần thái cùng cách Wallis cảm thụ và thể hiện nhân vật một cách trong trẻo, thông minh và tự nhiên khiến đoàn phim sững sờ. Mô tả nhân vật mình thủ vai, Wallis nói: “Cô bé ấy không thèm mặc quần, còn tóc thì sưng húp lên”. Đặc biệt, em không phải cứ răm rắp làm theo yêu cầu của đạo diễn. Ngay từ lúc thử vai, khi đạo diễn bảo Wallis phải ném con thú nhồi bông về phía một thành viên trong đoàn, cô bé đã từ chối với lý do “Diễn như vậy là không đúng”. Để từ đó, đóng dấu trên khuôn hình là khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ áp lên từng con thú hoang, giọt nước mắt ứ tràn trong cuộc gặp cha mình lần cuối, sự bình thản ẩn chứa thách thức dữ dội của cô bé trước bầy thú dữ… Trải qua cả năm trời làm việc cật lực 12 giờ mỗi ngày trong môi trường bùn sình và muỗi bay như trấu, Wallis sáu tuổi bằng tài năng trời phú và sự kiên trì phi thường đã hoàn thành xuất sắc vai trò “làm một mảnh ghép đúng cho toàn bộ thế giới này vận hành” - như lời thoại của Bests of the Southern Wild. Một Hushpuppy bé tẹo mặc quần lót, mang ủng với mái tóc hoang dại chiến đấu cho sự sống còn trong một thế giới rộng lớn đã hoàn toàn chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Phim đóng máy, Wallis tự đánh giá diễn xuất của mình: “Cháu cảm thấy cháu đã làm tốt, nếu cần làm cho nhân vật trở nên khốc liệt hơn nữa thì cháu vẫn có thể làm được”. Còn Dwight Henry - người đóng vai cha của cô bé trong phim thì trầm trồ: “Wallis có một sức thu hút đặc biệt từ bên trong tâm hồn. Wallis khiến tôi nghĩ đến tuổi già của mình, tôi sẽ ngồi trên xe lăn và xem con bé diễn trên tivi. Giá mà tôi được làm việc với con bé một lần nữa”.

Sự nghiệp diễn xuất rộng mở

Sau buổi trao giải Oscar 2013 tới đây, đạo diễn Benh Zeitlin sẽ về nhà mình ở New Orleans, bắt tay vào việc chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Trong sự chuẩn bị ấy, Benh dành một chỗ tin cậy và trang trọng cho cô học trò nhỏ Quvenzhané Wallis của mình, như anh cho biết: “Wallis từ lâu đã là người bạn tốt nhất của tôi. Thật tuyệt vời khi làm việc với những người mình ưng ý. Hy vọng phim kế tiếp của tôi có phần diễn xuất hoàn hảo của cô bé”.

Năm nay, Wallis hợp tác với hãng Sundance lần thứ hai trong một bộ phim ngắn có tên Boneshaker. Wallis cũng đã ký hợp đồng tham gia Twelve years a slave, diễn xuất bên cạnh những ngôi sao lớn như Paul Giamatti, Michael Fassbender, đặc biệt là Brad Pitt - ngôi sao thần tượng của cô bé từ bấy lâu nay.

Điều đáng mừng là dù nổi tiếng quá sớm nhưng Wallis vẫn giữ được sự hồn nhiên đúng độ tuổi của mình. Trở về từ hào quang điện ảnh, em là cô học sinh lớp 4 tiểu học ở Louisiana mê chơi trò đóng giả làm Selina Gomez và Nicki Minaj với các bạn cùng lớp. Thậm chí Wallis còn chưa ý thức hết vinh quang mà tượng vàng Oscar rất có thể sắp mang lại cho mình nên cứ liến thoắng gọi đó là “người đàn ông vàng”.

Nhiều người than rằng cái tên Quvenzhané Wallis rất khó phát âm, ngay cả với người bản xứ, chỉ bởi bà Qulyndreia - mẹ của Wallis khăng khăng ghép từ “zhané” mà bà nhất quyết nó có nghĩa là “cổ tích” vào tên con gái mình. Để rồi hẳn bà rất hài lòng, một khi sự nghiệp điện ảnh của Wallis có khởi đầu cũng đẹp như một câu chuyện thần tiên.

Tuy bé nhỏ nhưng rất chững chạc Đạo diễn Benh Zeitlin: Khi Wallis chỉ mới bước vào phút đầu tiên thử vai, ngay lập tức tôi nhận ra rằng đây đích thực là Hushpuppy, từ thần thái vừa ngây thơ vừa dữ dội, khả năng đọc, chất giọng khỏe đến cách biểu đạt cảm xúc. Tôi quyết định sửa lại kịch bản cho phù hợp cá tính mạnh mẽ của cô bé. Suốt quá trình quay cho thấy Wallis tuy bé nhỏ nhưng rất chững chạc, cô bé biết mình phải làm thế nào để trở thành một ngôi sao nhỏ.

THANH THẢO