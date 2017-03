Ngôi sao nổi tiếng Peter Falk của "Columbo" qua đời

Làng điện ảnh thế giới vừa mất đi một gương mặt kỳ cựu và nổi tiếng. (Ảnh: Internet)

Người đại diện của gia đình đã không nói chi tiết về nguyên nhân khiến Falk ra đi.Một trong những vai diễn để đời của Peter Falk là vai thám tử Columbo trong chuỗi phim truyền hình đình đám cùng tên.Trong sự nghiệp của mình, Falk đã nhận được 2 đề cử Oscar cho các vai phụ trong phim "Murder, Inc" (1960) và "Pocketful of Miracles" (1961).Bên cạnh đó, ông còn giành được 5 giải thưởng Emmy, trong đó 4 giải cho vai diễn Columbo, còn 1 giải cho vai chính trong phim "The Dick Powell Theater."Ngoài ra, Falk còn nhận được 8 đề cử Emmy khác và từng giành một giải Quả cầu vàng.Cho tới những năm cuối đời, nam diễn viên này đã bị mất trí nhớ và suy giảm sức khỏe rất nhiều./.