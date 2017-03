Ngôi sao “Trái tim mùa thu” đã nghĩ tới chuyện yêu đương

Moon Geun Young trong chương trình Kim Jung Eun’s Chocolate

Ca khúc Moon Geun Young trình bày chính là That Sound of the Wind, nằm trong album từ thiện Love Story Project mà nữ diễn viên trẻ này vừa tham gia thực hiện. Trong nhiều năm qua, Moon Geun Young đã là một trong những ngôi sao trẻ được khán giả Hàn Quốc được biệt yêu thích. Thậm chí, khán giả nước này con gọi Moon Geun Young là “Cô em gái đáng yêu xứ Hàn”.

Khi người dẫn chương trình Kim Jung Eun hỏi Moon Geun Young về nickname này, nữ diễn viên trẻ nói: “Tôi ngày càng già đi và không còn thích hợp với cái tên đó nữa. Giờ đây, ở phim trường có rất nhiều diễn viên còn ít tuổi hơn tôi”. Moon Geun Young, năm nay 22 tuổi, và đang là sinh viên chuyên ngành văn học tại một trường đại học ở Hàn Quốc.

Moon Geun Young và người dẫn chương trình Kim Jung Eun

Nữ diễn viên đáng yêu này còn thừa nhận, cô thấy mình thay đổi nhiều so với hồi mới vào nghề: “Trước đây, tôi chỉ làm mọi thứ theo ý thích. Nhưng giờ đây, khi hành động, tôi đã có sự cân nhắc và bắt đầu nghĩ tới chuyện có bạn trai. Tôi cũng thay đổi và nữ tính hơn rồi”.

Cô diễn viên 22 tuổi cho biết, thời gian học tập ở đại học, cô chưa hẹn hò với bất kỳ ai. “Hầu hết các bạn trai rất dễ kết bạn với tôi bởi tính cách tôi thoải mái nhưng cũng vì thế, họ chỉ xem tôi là bạn bè đơn thuần mà thôi”, Moon Geun Young tâm sự.



















Moon Geun Young trình diễn ca khúc That Sound of the Wind

Theo Mi Vân (Dân trí/Newsen)