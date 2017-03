Ngôi sao võ thuật Cung Lê về Việt Nam làm phim

Đó là điều Cung Lê khẳng định trong buổi giao lưu cùng các diễn viên, vận động viên thể thao tại Liên Phong Training Center (TP.HCM), sáng 11-9.

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn cũng cho biết trong phim Dòng máu anh hùng, đoàn làm phim từng mời Cung Lê tham gia, tuy nhiên Cung Lê không sắp xếp được thời gian. “Sắp tới sẽ có một dự án điện ảnh hấp dẫn hơn. Cốt truyện của anh Charlie Nguyễn đưa ra phù hợp với anh Cung Lê và Trí nên hai anh em sẽ bắt tay tham gia” - diễn viên Johnny Trí Nguyễn khẳng định.

Cung Lê (1972) sinh ra tại Sài Gòn, năm lên 10 tuổi anh bắt đầu luyện tập Taekwondo. Ngoài Taekwondo, anh còn học các môn vovinam, đô vật, Brazilian Jiu-Jitsu, tán thủ, Muay Thai và trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp với hàng chục giải thưởng võ thuật. Anh từng ba lần đoạt chức vô địch thế giới và được tôn vinh là “Võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới” tại lễ trao giải thưởng Asia Entertainment Awards 2004. Anh cũng từng ba lần đoạt chức vô địch trong giải U.S Open International Martial Arts Championships…

Cung Lê (trái) trong màn biểu diễn võ thuật giao lưu tại võ đường của diễn viên Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: QUỲNH TRANG

Tận dụng lợi thế võ thuật của mình, Cung Lê còn xuất hiện trong nhiều phim hành động của Mỹ: Fighting, Pandorum, Tekken, True Legend, Dragon Eyes, The Man with the Iron Fists, The Grandmasters…

Sau một ngày ở Việt Nam, anh sẽ bắt đầu đến Bắc Kinh để tiếp tục hành trình tập luyện chuẩn bị cho giải UFC.

Q.TRANG