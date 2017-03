Ngũ Cung trước nghi án đạo nhạc

Ngũ Cung trên sân khấu Rockstorm tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) - Ảnh: Gia Tiến

Hai chứng cứ đầu tiên được đưa ra là ca khúc Lồng ngực tối có nhiều nét tương đồng với mesa boogie mark iv + gibson + echoplex + Ebow của một tác giả người Nga có nick là gibsonworlddemise, và 365.000 nghe giông giống tác phẩm Stockholme syndrome của Muse. Thành viên Truck trong diễn đàn còn cất công gửi email cho gibsonworlddemise để hỏi về đoạn clip mà gibsonworlddemise đưa lên YouTube ngày 19-6-2008, gửi cho gibsonworlddemise link (đường dẫn) ca khúc Lồng ngực tối của 5C để làm rõ ai đã "giống" ai.

Email có tiêu đề We need your opinion to make thing clear (Chúng tôi cần ý kiến của bạn để làm rõ mọi việc). Và gibsonworlddemise đã hồi đáp: "Vâng, 100% giai điệu đó là của tôi. Và ban nhạc này hiển nhiên đã đạo nhạc của tôi. Họ thậm chí không thêm thắt gì, chỉ nhại lại đoạn solo của tôi để tạo nên tác phẩm của họ...".

Thành lập ngày 10-10-2007, Ngũ Cung (5C) gồm năm thành viên trẻ tuổi (sinh trong khoảng thời gian từ năm 1986-1990) được đào tạo bài bản về âm nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN (Nhạc viện Hà Nội). Được biết đến từ cuộc thi Rock Your Passion 2007, 5C ngày càng được yêu thích qua các sân chơi rock trong nước, với các tác phẩm thể hiện cái nhìn về cuộc sống thông qua rock bằng các chất liệu âm nhạc hiện đại kết hợp chất liệu dân gian truyền thống. Từng đoạt giải Phối khí hiệu quả tại Bài hát Việt số tháng 12-2008, giải Bài hát ấn tượng Bài hát Việt 2008 cho ca khúc Cướp vợ...

Sau hai chứng cứ ban đầu đó là các chứng cứ cho thấy đoạn nhạc quảng cáo Be U mà 5C viết cho Honda cũng có "màu" tương tự ca khúc Girlfriend của Avril Lavigne, Outtro có "nét" của The pot (Tool), Live wave có vài đoạn từa tựa Around the world của Red Hot Chili Peppers, và ca khúc được yêu thích nhất của 5C - Cướp vợ - có đoạn guitar solo na ná Name dropping của Steve Morse... (có thể tìm nghe và đối chiếu các tác phẩm trên tại trang YouTube).

Như vậy có đến một nửa những ca khúc trong album 365.000 của 5C bị bạn yêu rock cho là có vấn đề: không giống đoạn solo guitar thì giống đoạn solo keyboards, giống ở một vài câu nhạc, có khi giống ở giai điệu, có khi lại giống ở cách hòa âm phối khí...

Tính đến cuối giờ chiều 16-3, số trang nói về chủ đề này tại aeguitar đã lên đến 18 trang, con số kỷ lục kể từ khi aeguitar "chào sân" cho tới nay. Và số lượt người truy cập để đưa ra ý kiến lẫn xem chủ đề nhiều đến mức gây quá tải cho server, khiến trang aeguitar phải tạm đóng cửa vào khoảng 20g cùng ngày.

Nhưng không vì trang aeguitar tạm đóng cửa mà chủ đề "Ngũ Cung đạo nhạc" chùng xuống. Hàng loạt diễn đàn âm nhạc lớn nhỏ khác và cả những trang không liên quan nhiều đến âm nhạc cũng đã vào cuộc như rockpassion, hehemetal, rocktn, ttvnol, arsenal, linkhay, diễn đàn sinh viên Trường ÐH Hải Phòng... với các tiêu đề: "Ngũ Cung lại đạo nhạc?", "Thêm hương vị cho món trà đạo mang tên Ngũ Cung", "Cướp vợ - sáng tác hay đạo nhạc?", "Ngũ Cung đạo nhạc - một sự thật đáng buồn"... Và rất nhiều bình luận ở các diễn đàn này mong mỏi được nghe lời giải thích chính thức từ ban nhạc mà họ từng nể phục này.

Trong chiều 16-3, PV đã liên lạc với Ngũ Cung để nghe những ý kiến phản hồi từ các thành viên. Ðại diện Ngũ Cung - anh Bùi Thanh Hà, quản lý - cho biết: "Trong thời điểm hiện tại ban nhạc không mổ xẻ hay đưa ra bất kỳ bình luận nào trước các ý kiến trên diễn đàn. 5C hoàn toàn tự tin với các tác phẩm của mình. Mặc cho trước đó, ngay khi 365.000 mới phát hành (18-7-2009), 5C cũng đã nghe nhiều ý kiến cho rằng ban đạo nhạc".

Khi được hỏi về việc có quá nhiều dẫn chứng cho thấy các tác phẩm của 5C có điểm tương đồng với các tác phẩm nổi tiếng khác, anh Bùi Thanh Hà cho rằng cũng như nhiều ban nhạc khác, 5C có các thần tượng và chịu ảnh hưởng không ít từ các thần tượng của mình.

Tại trang web chính thức (www.ngucung.com), 5C cũng tiết lộ họ chịu ảnh hưởng của Dream Theater, Pink Floyd, Tool, Ozzy Osbourne. Tuy nhiên, phần lớn các ca khúc đang trong vòng nghi vấn của họ đều không thấy ảnh hưởng từ các ban nhạc này, ngoại trừ Outtro mang hơi hướm của The pot của Tool.

Cho đến nay, sau rất nhiều nghi án về đạo nhạc tại VN, một bộ "quy tắc chung" về thế nào là đạo nhạc, giống bao nhiêu phần trăm, giống ở hình thức nào là đạo nhạc, hình thức chế tài và xử phạt... vẫn chưa được ban hành. Rất khó, bởi như người quản lý 5C đã nói "quan trọng là cảm nhận từ trái tim và khối óc của người nghe". Và giờ đây, chính trái tim, khối óc của những người quan tâm, yêu mến 5C đang đau nhói vì mối nghi ngờ chưa có lời giải thích thỏa đáng từ 5C.

Theo QUỲNH NGUYỄN (TTO)