Ngưng phát hành '150 hình bóng Sài Gòn' sau tai tiếng ảnh chế

Theo đó, NXB Trẻ đã yêu cầu biên tập viên của quyển sách giải trình về việc trên mạng xã hội từ hôm qua (10-8) đã lan truyền thông tin một bức ảnh tư liệu về chiến tranh Việt Nam trong quyển sách chỉ là ảnh chế.

Hiện biên tập viên của quyển sách đã làm việc và yêu cầu tác giả Tam Thái của quyển sách có sự giải thích về sự việc này để báo cáo lại với giám đốc NXB Trẻ. Sau khi có được giải trình từ tác giả và biên tập, NXB Trẻ sẽ có kết luận và câu trả lời chính thức cho dư luận.



Bức ảnh với cảnh cầu thang bật ra được cho là ảnh chế nhưng được tác giả Tam Thái cho là ảnh tư liệu trong sách của mình.

Được biết bức ảnh được cho là ảnh chế trong quyển sách ảnh trên là bức ảnh mô tả cảnh dòng người di tản ở sự kiện 30-4-1975 chen nhau leo lên cầu thang một tòa nhà để lên được trực thăng, và chiếc thang đầy người đã bị bật khỏi trực thăng với một số người rơi lộn cổ xuống đất.

Bức ảnh được cho là phi logic vật lý vì với số lượng người đông, trọng lượng nặng như thế chiếc thang không thể bật ngược khỏi tòa nhà được.

Một nickname trên mạng đã nhận là tác giả của bức ảnh chế đó như một trò vui. Người tự nhận chế ảnh này cho biết đã chế bức ảnh nói trên từ bức ảnh tư liệu gốc của tác giả nước ngoài với chiếc cầu thang không bị bật ra, không có người rơi khỏi cầu thang từ trên cao xuống.



Quyển sách ảnh bị cho là có ảnh chế của tác giả Tam Thái.

Được biết 150 năm hình bóng Sài Gòn (1868-2013) là tập sách ảnh về TP Sài Gòn từ năm 1863 là năm có những hình ảnh đầu tiên về Sài Gòn được ghi nhận và công bố đến những hình ảnh mới chụp năm 2013.

Sách gồm những hình ảnh tư liệu do tác giả Tam Thái sưu tầm lẫn những hình ảnh do chính tác giả chụp. Mỗi bức ảnh đều do chính tác giả chú thích, dẫn giải. Quyển sách đã được NXB Trẻ mua bản quyền và phát hành vào năm 2015.

Sau khi phát hành, quyển sách và tác giả Tam Thái đã nhận được nhiều bài viết giới thiệu trang trọng trên nhiều tờ báo.