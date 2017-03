Ngừng sản xuất "Những người độc thân vui vẻ", vì sao?

Những người độc thân vui vẻ (NNĐTVV) đã sản xuất được 171 tập và Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) đã quyết định ngừng sản xuất bộ phim. Như vậy là gần 30 tập còn lại sẽ được phát sóng nốt đến tháng 9 và sau đó là... stop. Dự án phim sitcom dài hơi dự định kéo dài trong 2 năm này đã bị đứt gánh giữa đường. Vì sao vậy?

Chất lượng NNĐTVV theo phác đồ đi xuống

- Bộ phim thất bại ở điểm nào thưa anh?

- Không hẳn là thất bại mà là không được như mong muốn ban đầu. Nhà sản xuất và đội ngũ làm phim kỳ vọng đây là một thể loại mới, thể loại phim hài tình huống kéo dài trong 2 năm và tin tưởng bộ phim này sẽ đi được dài hơi và ngày càng tốt lên.

Nhưng chặng đường đi của nó không suôn sẻ như vậy, doanh số lại bình bình, không được như sự chờ đợi cũng như công sức những người làm phim đã bỏ ra. Tôi cho một phần nguyên nhân là do lỗi nhận định của biên tập mà tôi, với tư cách là người Việt hoá kịch bản gốc từ Trung Quốc và biên tập chính là người có lỗi chính.

Giữa văn hoá Trung Quốc và VN, ban đầu cứ nghĩ là có nhiều điểm tương đồng nhưng sau khi làm phim này mới thấy không phải như vậy. Ngôn ngữ, cách nói, cách cười của họ rất khác với mình.

Thà mua kịch bản của phương Tây, Việt hoá toàn bộ còn dễ hơn là Việt hoá từ một kịch bản của Trung Quốc. NNĐTVV là những mẩu chuyện ghép lại và mỗi tập phim là một tình huống và không có một câu chuyện nào vượt quá 3 tập khiến cho cả bộ phim bị cắt vụn, lặt vặt trong khi chỉ có ngần ấy nhân vật lặp đi lặp lại.

- Khi đọc kịch bản anh không nhận thấy điều đó?

- Đúng vậy. Khi đọc kịch bản mình nghĩ như vậy sẽ hay, sẽ hấp dẫn nhưng hoá ra không phải. Người Việt khi xem phim ngoài tiêu chí cười, họ còn đòi hỏi đó là một câu chuyện như thế nào, số phận của nhân vật ra sao trong khi NNĐTVV lại bao gồm những tình huống rất nhỏ, đó là cái không được của bộ phim. Lỗi của người biên tập ở đây rất lớn.

- Tức là sau khi chiếu, những người trong cuộc mới thấy NNĐTVV là một món ăn lạ, không hợp "khẩu vị" với khán giả VN?

- Tôi nghĩ phim vẫn có một lượng khán giả nhất định. Nhưng NNĐTVV không dành cho trí thức, những người đòi hỏi một bộ phim sâu hơn, tiếng cười cũng phải có triết lý nhân sinh trong khi NNĐTVV lại có rất ít điều đó, tình huống hài thậm chí có thể biến thành tình huống... hề. Cái đó hơi nhiều và đó là hạn chế của NNĐTVV.

- Từ khi nào ê kíp sản xuất nhận thấy NNĐTVV không được như kỳ vọng?

- Sau khi tập trung vào hoàn thành năm đầu tiên của dự án, tức là khi đã hoàn thoàn thành 104 tập đầu tiên, sang đến năm thứ 2 chúng tôi nhận thấy NNĐTVV nhỏ lẻ quá và nhóm biên tập đã mạnh dạn phát triển thêm những câu chuyện dài 10-12 tập, vẫn dựa vào kịch bản gốc của Trung Quốc nhưng lược dần bớt những diễn viên đã tham gia phần 1. Tuy nhiên sự thay đổi này còn làm cho NNĐTVV dở hơn trước vì dẫu sao những gương mặt diễn viên đã được định hình, đã có tiếng vẫn gây được chú ý hơn. Tóm lại, chất lượng NNĐTVV không thể bứt lên được mà còn theo phác đồ đi xuống.

Dừng sản xuất không phải vì dư luận

- Việc dừng sản xuất tiếp NNĐTVV có phải do áp lực từ phía dư luận, nhất là khi gần đây có người còn đặt ra câu hỏi rằng liệu có nên dừng phát sóng bộ phim?

- Phải khẳng định rằng việc ngừng sản xuất NNĐTVV không phải hoàn toàn do áp lực thì phía dư luận, của báo chí. Dư luận chỉ là một phần lý do. Bản thân tôi khi làm những bộ phim về đề tài chính luận cũng phải chịu rất nhiều áp lực như Luật đời, Ma làng... và nếu chiều theo dư luận thì không thể nào làm được phim.

- Khi một dự án phim bị ngừng người ta có thể hiểu do phim dở, do phản ứng từ báo chí, do khán giả không đón nhận hay vì một bộ phim không được như nhà sản xuất chờ đợi, phát sóng sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của hãng phim. Vậy nguyên nhân chính là gì thưa anh?

- Thế nào là dư luận? Phải có một cuộc điều tra khán giả truyền hình công phu mới có thể kết luận được. Đừng lầm tưởng dư luận khán giả là của một bộ phận phóng viên văn hoá. Lấy tần số xuất hiện của các bài báo phê phán mà coi đó là dư luận thì không phải.

Với những gì chúng tôi kỳ vọng, công sức chúng tôi đã bỏ ra nhưng không được như mong muốn thì dừng sản xuất NNĐTVV là giải pháp tốt nhất. Ở VN chưa có bất cứ tác phẩm nào phải dừng do dư luận cả, mà chỉ phải dừng do mệnh lệnh hành chính.

Không có sự tổn hại nào lớn bằng sự tổn hại về mặt uy tín

- Quyết định dừng một dự án sản xuất phim, nhất là một phim đang lên sóng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vấn vấn đề tài chính. NNĐTVV đã "book" sóng cho 250 tập phim vậy tại sao lại quyết định bỏ dở giữa chừng?

- Một dự án đang làm lại bỏ dở giữa chừng như thế này đương nhiên sẽ thiệt hại rất nhiều. Nhưng không có sự tổn hại nào lớn bằng sự tổn hại về mặt uy tín và thương hiệu. Song chúng tôi cho rằng quyết định ngừng sản xuất bộ phim là điều cần thiết.

- Vậy có thể hiểu quyết định ngừng sản xuất NNĐTVV là để "cứu" thương hiệu của VFC?

- Nói thế e hơi nặng nề nhưng cũng có thể hiểu như vậy. Bộ phim dừng vì nó không phát triển được nữa, thậm chí có thể là đi xuống. Lợi ích kinh tế không thể bằng lợi ích về mặt thương hiệu.

- Anh và những người tham gia dự án NNĐTVV đã lường trước được phản ứng của dư luận sau quyết định ngừng sản xuất tiếp bộ phim?

- Nói không phải thách đố nhưng khi việc dừng phim không phải do áp lực từ dư luận thì sự tiên liệu kia không hẳn là quan trọng.