Người chụp ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu qua đời

Ông bị mắc bệnh Parkinson vào năm 2000 và trải qua những năm cuối đời trên xe lăn.

Theo đài BBC (Anh), tấm ảnh lịch sử trên được ông chụp ở Sài Gòn ngày 11-6-1963 khi đang làm việc cho AP. Mặc dù nhiều phóng viên phương Tây được báo trước về sự kiện này nhưng chỉ có Browne tin rằng nó sẽ xảy ra và có mặt nơi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Tấm ảnh khiến dư luận quốc tế bị sốc và góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm sau đó.

Phóng viên Malcolm Browne (ảnh nhỏ) và tấm ảnh chụp cảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Ảnh: AP



Ông Browne sinh năm 1931 ở New York, bắt đầu công việc làm báo tại tờ Middletown Daily Record ở thành phố này. Đến năm 1960, ông gia nhập hãng tin AP và một năm sau đó được phái đến Sài Gòn làm việc. Năm 1964, ông và phóng viên David Halberstam của báo The New York Times nhận chung giải Pulitzer danh giá cho hoạt động đưa tin về Việt Nam.



Dù có được danh tiếng khi làm việc cho AP nhưng ông Browne lại gắn bó với báo The New York Times trong phần lớn sự nghiệp của mình. Ông gia nhập tờ báo này năm 1968 và làm việc ở đó trong 30 năm, chủ yếu tác nghiệp tại các vùng chiến sự khắp thế giới.