Người dân bực bội vì đám cưới của Kim Kardashian

Đám cưới của Kim Kardashian và ngôi sao bóng rổ Kris Humphries hôm 20/8 đã làm náo động vùng Santa Barbara ở bang California, Mỹ, nhưng không nhận được phản ứng tích cực từ người dân địa phương.



Phần chính của đám cưới diễn ra tại một biệt thự ở Montecito, Santa Barbara, nhưng rắc rối với người dân địa phương lại xảy ra ở khách sạn Four Seasons, nơi người thân, bạn bè của Kim nghỉ để chờ tham dự đám cưới. Cô dâu chú rể đã thuê đội ngũ bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt những người ra vào trong ngày 20/8.







Đôi vợ chồng mới cưới Kim và Kris. Không một hình ảnh nào

từ đám cưới hôm qua (20/8) của họ được tiết lộ.

Ngôi biệt thự 29 triệu USD ở Montecito, bang California,

là nơi diễn ra đám cưới của Kim Kardashian. Ảnh: Splash.

Đám cưới sẽ được ghi hình đầy đủ và phát

Theo AceShowbiz, một cô dâu khác chuẩn bị làm đám cưới trong quán bar của khách sạn đã bị đội bảo vệ của Kim giữ lại. “Cô ấy cố vào quán bar nhưng bị ngăn cản vì Kris Humphries, chú rể của Kim Kardashian, vừa bước vào bên trong. Một đám vệ sĩ xúm lại chặn cô ấy, không cho vào và bạn tôi đã phải chạy về phòng khách sạn trong nước mắt”, một người bạn của cô dâu nói trên cho biết.“Đầu tiên, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu bạn mình làm lễ cưới cùng chỗ với Kim Kardashian, những người nhà Kardashians và các ngôi sao nổi tiếng khác sẽ cùng xuất hiện. Nhưng giờ đây tôi nhận ra điều đó có thể phá hỏng đám cưới của bạn tôi. Chúng tôi đã yêu cầu người quản lý khách sạn Four Seasons đứng ra dàn xếp, để cô dâu có thể đến đám cưới của cô ấy, nhưng hiện tại, cô ấy vẫn đang ngồi khóc trong phòng”.Việc thắt chặt an ninh của đôi vợ chồng nổi tiếng cũng khiến vài người dân địa phương khác bức xúc. Một doanh nhân tức giận khi vợ ông không thể trở lại quán bar sau khi đi vệ sinh vì bị đội bảo vệ chặn. Tài xế taxi than phiền vì những người thân của cô dâu chú rể ngang nhiên đứng chặn xe. “Họ đứng ở giữa đường để ngăn các xe ra vào khách sạn. Khi tôi lái xe ra, họ cũng không chịu tránh, sau đó chỉ tránh ra khi có nhân viên khách sạn nhắc nhở”.Bên cạnh đó, cũng có một số người dân thích thú với đám cưới này. Các cô gái ngồi trong quán bar của khách sạn rất vui khi được gặp ngôi sao bóng rổ Kris Humphries và còn xin được chữ ký của anh.Đám cưới ngôi sao truyền hình Mỹ quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng như: Demi Lovato, Vera Wang, Eva Longoria, Melanie Brown, chị em Venus và Serena Williams, Brody Jenner, Avril Lavigne, ba mẹ con Lindsay Lohan... Đây là đám cưới rất xa hoa, được ví như "hôn lễ hoàng gia của Mỹ".