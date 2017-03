Người đầu tiên làm tượng Trịnh Công Sơn

Ưu Đàm sinh 1971. Học ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 1990; thạc sĩ nghệ thuật (Master of Fine Arts) tại ĐH School of Visual Arts, New York, 2005. Đã triển lãm tại New York, Los Angeles, Milan (Italia), London (Anh quốc) và nhiều nơi khác. Tác phẩm được đề cập trên các báo như The New York Times, Time Out New York, Los Angeles Times Register...