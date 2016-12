Người đẹp 'Hoa khôi Miền Trung' trong trang phục áo tắm

Đêm thi do đạo diễn Lê Thụy dàn dựng với sự tham gia của các ca sĩ: Kasim Hoàng Vũ, Tuấn Hoàng, Tố My, Thảo My Idol, Như Thủy, Song ca Bảo Anh – Bảo Trân, nhóm nhạc V.Music… MC Thành Trung và Huyền Trang đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Đêm thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Đà Nẵng.



Các thí sinh sẽ trải qua các vòng thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội để chọn ra top thí sinh vào vòng ứng xử tranh vương miện và giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Chịu trách nhiệm chọn ra danh hiệu của cuộc thi là ban giám khảo, gồm: Nhà báo Hoàng Đại Thanh, Tổng biên tập báo Một Thế Giới, PGS-TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn, nhà thiết kế Quỳnh Paris, ThS – bác sĩ thẩm mỹ Phạm Trần Xuân Anh và hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 Phan Thị Ngọc Diễm.

Hoa khôi miền Trung 2016” do Công ty TMDV đào tạo – đầu tư Green Hope tổ chức nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp của người dân miền Trung, đặc biệt là phụ nữ miền Trung với đặc trưng: nhân hậu, nghĩa tình, giỏi giang. Thí sinh đăng quang sẽ là gương mặt đại sứ cho các hoạt động xã hội và hoạt động về các vấn đề liên quan đến xã hội ở miền trung.

Cùng ngắm các người đẹp sẽ bước vào đêm chung kết cuộc thi qua trang phục áo tắm: