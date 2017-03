Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe

Đáp lại những chỉ trích của dư luận, Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân: "My đã đọc tất cả các bài báo lớn nhỏ, và My xin cảm ơn các anh chị đã thẳng thắng góp ý... Đây là một bài học mà My phải trả bằng một cái giá khá đắt nhưng đó cũng là cơ hội để My nhìn thấy mình đang còn thiếu gì và cần trau dồi thêm những gì. Cảm ơn những anh chị em trong nghề đã động viên, cảm ơn những người yêu quý My trên facebook, cảm ơn gia đình, và cảm ơn ekip đã luôn bên cạnh động viên và tin tưởng em... Những lần vấp ngã là những lần My nhận được sự yêu thương. Miễn là mình còn cơ hội và miễn là mình không cô độc".