Người đẹp Mỹ Xuân bị khởi tố

Hơn một tuần sau khi Công an TP HCM phá đường dây môi giới mại dâm cao cấp hàng nghìn USD được cho là do Hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu, 4 nghi can liên quan đã bị tạm giam.

Ngày 10/6, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, tạm giam Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 - Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi), Trần Quang Mai (40 tuổi), Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, tài xế của một công ty tổ chức sự kiện) và Lê Quang Tuấn Anh (27 tuổi, chuyên gia trang điểm) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Hoa hậu Nam Mê Kông Võ Thị Mỹ Xuân. Quá trình điều tra, công an TP HCM đã xác định được những vụ môi giới mại dâm gần nhất của các nghi can vào năm 2011 và tháng 3, 5 vừa qua. Trong những lần này, họ đã môi giới cho một số hoa khôi, người mẫu, diễn viên… “đi khách” với giá từ 1.500 đến 2.500 USD một lần. Một nữ người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, từng đoạt giải Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp địa phương) cũng được xác định "môi giới cho các người đẹp bán dâm hồi tháng 3 và 5 tại Vũng Tàu". Song, cô này đang mang thai nên được tại ngoại hầu tra. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi của người tên Huy, từng làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện tại TP HCM. Người này bị nghi ngờ đã giới thiệu nhiều hoa khôi, người mẫu đi bán dâm. Hiện, Huy đã rời nơi cư trú. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết có nhiều tài liệu, chứng cứ tình nghi về đường dây tổ chức cho người mẫu, hoa khôi đi "sex tour" ở nước ngoài với giá hàng chục nghìn USD. Đường dây mại dâm cao cấp của các hoa khôi, người mẫu bị phanh phui vào chiều 2/6 khi lực lượng Công an TP HCM gồm đội nghiệp vụ số 5 (phòng PC45) phối hợp cùng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1) bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm với giá hàng nghìn USD. Hai “chân dài” được xác định là một hotgirl 19 tuổi nổi đình nổi đám bởi những hình ảnh nóng bỏng và một sinh viên trường du lịch. Cùng thời điểm này, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 10), cảnh sát cũng bắt quả tang hai đôi nam nữ đang "mây mưa". Một gái bán dâm được xác định là hoa khôi tại cuộc thi sắc đẹp tỉnh Bến Tre. Cô còn lại tự nhận là người mẫu của Công ty PL tại TP HCM. Theo Quốc Thắng (VNE)