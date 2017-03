Người đẹp Ngọc Bích: "Chồng tôi là thiếu gia"

Cuộc sống gia đình khiến chị thay đổi ra sao?

- Lấy chồng rồi, cuộc sống của tôi xáo trộn rất nhiều. Trước khi cưới, tôi tự do đi diễn hay làm tất cả những gì mình thích, mà không bị ai ngăn cản. Gia đình chồng rất tâm lý, vẫn đồng ý cho tôi đi diễn, đi hát, nhưng tự bản thân tôi thấy cần hạn chế để dành thời gian lo cho gia đình, lo cho sự nghiệp của chồng. Nếu mình chỉ biết bản thân thì sẽ không thể làm tròn trách nhiệm người vợ. Tôi là người thiên về khuynh hướng gia đình, coi gia đình quan trọng hơn cả.

Tôi đang tận hưởng cảm giác làm vợ, hào hứng khám phá cuộc sống mới. Tôi được ba mẹ chồng rất cưng chiều và rất bằng lòng với cuộc sống của mình.

- Vừa gặt hái thành công trong cuộc thi Hoa hậu Thời trang 2008 với giải thưởng Người có làn da đẹp nhất, vì sao chị quyết định rẽ ngang?

- Với sự nghiệp đang phát triển, tôi biết kết hôn bây giờ là một bước cản lớn vì không còn được tự do vùng vẫy như trước nữa. Tôi thích đóng phim nhưng đang phải tạm hoãn vì dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Tôi cũng xin nghỉ việc ở công ty quảng cáo, chỉ đi hát và làm người mẫu. Tôi đang tập trung hát cùng nhóm F-Diamond với các thành viên: Vũ Ngọc Diệp (Hoa hậu Biển 2006 cũng vừa lập gia đình), Thu Hường, Khánh Linh, Hạ Vy, Lan Hương (Hoa hậu Việt - Trung). Nhóm nhạc đang phát triển theo phong cách rock, nghiêng về độ sexy, nóng bỏng, tận dụng thế mạnh của người mẫu.

Người đàn ông khiến chị có thể hy sinh một phần sự nghiệp là người thế nào?

Hoàng Ngọc Bích từng tham dự vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 và là một trong 10 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, đồng thời đoạt danh hiệu Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất tại cuộc thi này. Cô góp mặt trong nhiều phim như “Chuyện tỉnh lẻ”, “Bản lĩnh người đẹp”, “Con đường sáng”, “Mùa cưới”, “Những người lính đặc nhiệm H88”...

Tôi và ông xã quen nhau khá lâu rồi. Bạn bè đi chơi gặp rồi thích nhau. Có một chuyện làm tôi rất xúc động và thấy rằng, đây là người đàn ông đi với mình cả cuộc đời: Trong một đêm mưa to, trời chuyển rét, người ta ra đường mặc hai, ba áo ấm, tôi chỉ diện hai áo mỏng, anh ấy cũng có một sơmi và áo khoác ngoài. Hồi đó cách đây hai năm, chúng tôi còn đi xe máy chứ chưa có ôtô như bây giờ. Khi đi qua hồ Thiền Quang, gió mưa rất to, anh cởi áo ép tôi mặc nhưng tôi nhất định từ chối. Anh dừng xe nói, nếu tôi không mặc áo khoác của anh vào thì sẽ không đi nữa, anh thà lạnh còn hơn để tôi chịu lạnh. Tôi đành lấy áo khoác của anh che lên đầu cho hai đứa. Sau lần ấy, anh về bị ốm. Khi chăm sóc cho anh, tôi thấy rằng, một người con trai vì mình mà quên đi bản thân đúng là người có thể sống với mình trọn cuộc đời. Trước khi cưới, chúng tôi đã thông cảm và yêu thương nhau suốt bảy năm trời. Đây không phải là sự bộc phát nên tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Ông xã của tôi rất trẻ, hơn tôi một tuổi, không quát mắng ai bao giờ, rất thông cảm và chịu đựng vợ. Tôi là người đi nhiều và diễn nhiều. Những cảnh tôi đóng trên phim, ôm hôn những người đàn ông khác, tôi thường không muốn cho anh xem, sợ anh không vui nhưng anh bảo tôi rằng: "Không có vấn đề gì cả, em làm vì nghệ thuật, không có gì xấu hổ". Tôi hạnh phúc vì lấy được người chồng biết thông cảm, không ghen tuông vô cớ.

Chồng tôi hiện làm nghề kinh doanh. Anh là chỉ là một thiếu gia về tiền bạc nhưng là một đại gia về tình cảm. Giới người mẫu chúng tôi thường bị gắn với đại gia. Tôi nghĩ đại gia không có gì xấu, đôi khi là quan hệ cung cầu. Có những người cần yếu tố nào đó ngoài tình yêu, mà đại gia đó đáp ứng được. Tuy nhiên, nhiều người mẫu không lấy đại gia mà cuộc sống vẫn rất hạnh phúc.

- Những kỷ niệm thú vị nào trong đám cưới sẽ là câu chuyện mà sau này chị kể cho con cái mình?

- Tôi sẽ cho con tôi biết, gần đến giờ cưới chú rể phát hiện quên nhẫn, cuống lên phải nhờ em trai về lấy. May mà mang lên kịp lúc làm lễ.

Con tôi cũng sẽ được biết rằng, cha mẹ chúng đã vô cùng may mắn vì được trời thương. Hôm ăn hỏi, trước lúc 2h chiều trời mưa rất to nhưng khi nhà trai chuẩn bị mang lễ sang nhà gái, trời tạnh ráo hẳn. 4h, nhà trai về đến nhà, trời lại đổ mưa như trút. Hôm cưới, chúng tôi mời khách ăn lúc 5h nhưng gần 6h cô dâu, chú rể mới có mặt do tắc đường khiến khách khứa phải đứng ngoài chờ vì đường đông quá. Bạn bè chúng tôi có mặt rất đông đủ, vui vẻ. Tôi thấy mình thật may mắn. Mấy hôm Hà Nội mưa to nước ngập, tôi thấy lo lắng vô cùng. Nơi tôi tổ chức đám cưới số 20 Thụy Khuê, hôm trước trời mưa to, chỉ có cách bơi vào nhưng may sao hôm sau trời tạnh ráo và nước rút sạch.

- Sau khi kết hôn, kế hoạch của chị thế nào?

- Tôi muốn có baby ngay sau khi cưới nhưng vừa rồi, tôi đi thi đoạt giải Người có làn da đẹp nhất, được hãng mỹ phẩm của Nhật mời ký hợp đồng 1 năm. Nếu chấp thuận đề nghị này, trong thời gian một năm, tôi không được mang bầu. Vì thế, tôi đang suy nghĩ xem nên thế nào. Gia đình chồng cũng rất ủng hộ tôi trong việc kế hoạch vì công việc.

Chúng tôi rất thích đi tuần trăng mật, nhưng thời gian này chồng tôi đang đầu tư thêm một cửa hàng mới. Tôi không muốn thời điểm cửa hàng khai trương tôi lại lấy đi của anh sự quan tâm và khoảng thời gian lớn như vậy. Đã là vợ chồng phải hiểu và thông cảm cho công việc của nhau. Chúng tôi cũng có kế hoạch trăng mật ngay sau đó.