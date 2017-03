Người đẹp 'Sắc, Giới' lại 'hot'

Thang Duy (trái) trong "Crossing Hennessy".

"Crossing Hennessy" và "Like a Dream" là hai bộ phim vừa được LHP Hong Kong chọn chiếu khai mạc. "Crossing Hennessy" được đặc biệt chú ý trong thời gian gần đây vì nó đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh Hoa ngữ của Thang Duy kể từ "Sắc, Giới", bộ phim đình đám bậc nhất năm 2007 do Lý An đạo diễn.

Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi sự trở lại của Thang Duy tại LHP Hong Kong từ 21/3-6/4 tới bởi trong buổi họp báo giới thiệu về bộ phim, nữ diễn viên chính đã vắng mặt. Tuy nhiên, nam diễn viên chính Trương Ngọc Hữu đã khen ngợi hết lời diễn xuất của bạn diễn. "Thang Duy nói tiếng Quan thoại rất tốt. Cô ấy luôn đòi hỏi sự cẩn thận với mỗi cảnh quay và làm việc rất nghiêm túc".

Hơn 240 bộ phim của 50 quốc gia sẽ tham dự LHP Hong Kong năm nay. Bộ phim "Hoa Mộc Lan" sẽ tranh giải ở hai hạng mục trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Triệu Vy. Chưa hết, én nhỏ còn giành thêm một đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho "Đại chiến Xích Bích 2".

