Người đẹp Việt: Thi ngay kẻo lỡ!

Còn nhớ cách đây 8 năm, cựu người mẫu Thúy Hạnh tham gia cuộc thi hoa hậu Trái đất ở độ tuổi 25. Với độ tuổi này, ở Việt Nam “bị” cho là quá dừ để tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Thế nhưng thực tế, ở các cuộc thi quốc tế thì nhóm thí sinh 24, 25 tuổi đã thể hiện rất tốt nhờ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm ngoái, người chiến thắng Leila Lopes cùng ba Á hậu đến từ Brazil, Philippines và Trung Quốc đều đăng quang ở độ tuổi 25.









Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Leila Lopes

Vậy nên sẽ thật sai lầm khi các đơn vị cử người đẹp đi thi quốc tế lại bỏ qua những cái tên “thừa kinh nghiệm, giàu bản lĩnh” như Hoàng Yến, Thái Hà, Hoàng My, Trương Thị May, Trúc Diễm. Hãy cùng điểm qua những cái tên hoàn toàn phù hợp để đại diện cho Việt Nam dự các cuộc thi sắc đẹp trong năm 2012 này.



Siêu mẫu Thái Hà



Á khôi Hà Nội năm 2005 đã làm người hâm mộ hụt hẫng khi quyết định không tham gia Hoa hậu Trái đất vào phút chót. Năm nay đã 25 tuổi, sẽ không còn nhiều cơ hội được thể hiện mình ở một cuộc thi quốc tế dành cho Thái Hà.



Hình thể chuẩn của siêu mẫu Thái Hà

Sở hữu thể hình thuộc hàng chuẩn nhất trong giới người mẫu Việt với chiều cao 1m76 cùng số đo ba vòng 90-61-93, Thái Hà sẽ vượt qua “mặc cảm” về thể hình nhỏ bé của nhiều đại diện Việt Nam trước đây. Được biết, cô đã tập luyện rất nhiều để cải thiện hình ảnh “người đẹp không biết cười” của mình. Những sự kiện gần đây mà cô tham gia đã minh chứng cho điều đó, giờ đây nụ cười của Thái Hà trở nên tự nhiên và phong thái tự tin hơn nhiều.







Nụ cười của Thái Hà đã được cải thiện rất nhiều

Siêu mẫu - Á hậu Võ Hoàng Yến



Võ Hoàng Yến là một trong ba người đẹp giành danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008. Cô cũng là một siêu mẫu hàng đầu, từng dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2009 tại Bahamas. Trong lần đầu chinh chiến, Hoàng Yến chưa thể hiện được hết mình cũng như thiếu đi những may mắn cần thiết nên chưa thành công.









Á hậu Võ Hoàng Yến

Thời điểm này, Võ Hoàng Yến đã bước sang tuổi 24 và những yếu tố như hình thể, trình diễn đã được cải thiện rất nhiều trong 3 năm vừa qua. Việc tham dự một cuộc thi quốc tế nữa đối với siêu mẫu - Á hậu này là điều hoàn toàn thích hợp. Hai người bạn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của Yến là Thùy Lâm và Thiên Lý đã có giải thưởng ở các cuộc thi quốc tế trước khi lập gia đình cách đây không lâu. Cơ hội tìm kiếm danh hiệu “cho bằng chị-bằng em” nên dành cho cô, tại một cuộc thi sắc đẹp vừa tầm như Hoa hậu Siêu quốc gia hoặc Nữ hoàng du lịch quốc tế chẳng hạn.



Á hậu Trúc Diễm



Trúc Diễm là Á hậu cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Từ đó đến nay, cô đã là một người mẫu thành công, nữ hoàng quảng cáo, tham gia đóng phim, ca hát… Trúc Diễm cũng tham gia hai cuộc thi quốc tế lớn là Hoa hậu Trái đất 2007, Hoa hậu Quốc tế 2011.







Á hậu Trương Tri Trúc Diễm

Thành tích lọt top 15 Hoa hậu Quốc tế hồi năm ngoái dường như chưa làm hài lòng người hâm mộ Việt Nam vì suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Diễm được đánh giá rất cao. Cá nhân cô cũng vừa chia sẻ mong muốn tham gia tiếp một cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Thế giới. Nếu được đề cử tham gia hai cuộc thi này, cơ hội dành cho nhan sắc như Trúc Diễm là rất lớn. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 8, trong khi Hoa hậu Hoàn vũ sẽ lùi lại vào cuối năm nay.







Trúc Diễm nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011

Á hậu Hoàng My



Cái tên Hoàng My đã thực sự gây chú ý trong năm 2011-một năm sau khi cô lên ngôi Á hậu Hoa hậu Việt Nam. Sở dĩ như vậy vì Hoàng My là người đẹp duy nhất của cuộc thi sắc đẹp mà cô đăng quang được đại diện cho Việt Nam thi quốc tế. Tham dự Hoa hậu Hoàn vũ tại Brazil, Hoàng My đã thể hiện rất tốt, góp phần cải thiện đáng kể hình ảnh những cô gái Việt Nam yếu ớt, mong manh tại các sân chơi quốc tế.









Á hậu Vũ Thị Hoàng My

Năm 2012 này, Hoàng My sẽ bước sang tuổi 24. Trước khi có những cái tên mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong năm nay, Hoàng My nên tham dự tiếp một cuộc thi khác để không bị trôi vào quên lãng như nhiều á hậu trước đây. Nhiều người sẽ tỏ ra tiếc nuối nếu công sức tự lột xác của người đẹp này chỉ được đưa ra dùng một lần tại các đấu trường quốc tế.



Hoàng My tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011

Á hậu Trương Thị May



Tỏ ra kém duyên với các cuộc thi quốc tế khi liên tiếp lỡ hẹn, Trương Thị May khiến người hâm mộ rất “ghét”. Sở hữu một vẻ đẹp đậm chất hoa hậu, gương mặt hài hòa, hình thể cân đối nên Trương Thị May hoàn toàn phù hợp với các cuộc thi quốc tế.







Gương mặt rất “hoa hậu” của Trương Thị May

Trương Thị May là á hậu hai cuộc thi lớn ở Việt Nam là Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Đây là lợi thế rất lớn cho cô để giành những tấm vé đến các sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Trái đất. Năm 2009 và 2011, khi chỉ mới “rò rỉ” thông tin người đẹp Trương Thị May dự Hoa hậu Trái đất đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế đều dành những nhận xét tích cực cho cô và rất mong mỏi được chứng kiến sự thể hiện của ứng viên sáng giá đến từ Việt Nam.







Người đẹp Phan Như Thảo



Phan Như Thảo đã không còn là cái tên xa lạ trong giới người mẫu Việt. Người đẹp gốc Cà Mau này từng dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 và lọt vào top 10. Trong năm 2011, cô liên tiếp đón nhận nhiều niềm vui như danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Việt Nam toàn cầu và giải thưởng “Người mẫu châu Á” trong liên hoan người mẫu châu Á tại Hàn Quốc.







Người đẹp Phan Như Thảo

Sinh năm 1987, người đẹp sở hữu gương mặt ưa nhìn, hài hòa. Phan Như Thảo cao 1m72 với các số đo 84-61-91cùng đôi chân dài thẳng tắp rất phù hợp với các cuộc thi “dễ chịu” như Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia. Điều khiến chúng ta băn khoăn lúc này chính là danh hiệu á hậu 4 của Như Thảo có đủ điều kiện để tham dự một cuộc thi quốc tế hay không? Bản thân cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu mà Như Thảo đạt giải cũng quá nhiều lùm xùm tốn giấy mực hồi năm ngoái.









Như Thảo đọ dáng cùng nữ hoàng nội y Ngọc Trinh

Kết: Năm 2010, siêu mẫu Thanh Hằng đã đành nói lời từ chối cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vì lý do đã 27 tuổi. Để tránh việc phải tiếc nuối khi không có dịp thể hiện mình cũng như ghi dấu ấn Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế như Thanh Hằng, các người đẹp của chúng ta cần đầu tư thật nghiêm túc, sắp xếp công việc hợp lý cho lần tỏa sáng có thể sẽ là “cuối cùng” của một nhan sắc.





Theo Biển Trần (2Sao)