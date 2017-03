"Người Dơi" thắng tuyệt đối trong mùa phim Hè 2008

Những cái "nhất" của mùa phim Hè 2008 Phim về siêu anh hùng hay nhất: The Dark Knight Phim đáng tiền nhất: The Dark Knight Phim hài hước nhất: Tropic Thunder Phim hay nhất dành cho gia đình: WALL-E Nam diễn viên "hot" nhất mùa phim Hè: Christian Bale trong The Dark Knight Nữ diễn viên gợi cảm nhất trên màn ảnh Hè: Angelina Jolie trong Wanted Nhân vật phản diện hay nhất: Heath Ledger trong The Dark Knight Phim nối tiếp hay nhất: The Dark Knight Pha hành động hay nhất: The Dark Knight (cảnh Người Dơi bay ra khỏi tòa nhà chọc trời ở Hong Kong)