Người đóng thế Lý Liên Kiệt có trên máy bay Malaysia mất tích

Theo truyền thông Singapore, series phim truyền hình mới Marco Polo đã gặp phải trở ngại lớn trước khi khởi quay tại Malaysia, do một trong những biên đạo võ thuật của dự án này là Ju Kun - diễn viên đóng thế kỳ cựu ở Hollywood, là một trong những hành khách trên máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines.



Ju Kun, 35 tuổi, đang trên đường trở về Bắc Kinh để thăm hai con trai mới 5 và 1 tuổi, đồng thời thu thập tài liệu cho dự án hiện tại, Marco Polo, một series phim truyền hình của Netflix hợp tác với công ty The Weinstein sẽ khởi quay tại Malaysia vào tháng tới ở trường quay Pinewood thuộc bang Johor Baru.



Trả lời phỏng vấn qua thư điện tử, đồng biên đạo võ thuật của dự án Marco Polo, Brett Chan cho hay Ju Kin đã sống ở Malaysia từ tháng 2 sau khi được thuê làm đồng biên đạo võ thuật cho loạt phim truyền hình này.



“Quả là không may khi điều này xảy ra,” Brett Chan nói. Chan từng hợp tác với Ju Kun trong rất nhiều dự án khác và ca ngợi khả năng nghề nghiệp của người đóng thế Lý Liên Kiệt.



“Trong 19 năm làm nghề, tôi chưa gặp ai cũng tuyệt vời, sáng tạo và thích nghi nhanh như anh ấy. Võ thuật của anh ấy rất cao, sức sáng tạo cũng rất tuyệt vời. Tôi có thể nói rất chi tiết về năng lực của anh ấy, song với những gì anh đã có, tự thân chúng đã nói lên tất cả,” ông nói./.

